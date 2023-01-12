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Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in altı ay boyunca her gün yediği yemek paylaşıldı! Saplantılı gibiydi...

12.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley yaptığı zamansız şarkılarla günümüzde bile popülerliğini sürdürmeyi devam ediyor. Başarılı şarkıları hariç özel hayatıyla da dikkat çeken Elvis Presley'in eski eşi Priscilla, Elvis'in altı ay boyunca her gün aynı yemeği yediğini paylaştı.

Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in altı ay boyunca her gün yediği yemek paylaşıldı! Saplantılı gibiydi...

Rock'n Roll'un efsanesi Elvis Presley 1977 yılının Ağustos ayında 42 yaşındayken hayatını kaybetti. Elvis Presley'in şarkıları kadar günlük hayat alışkanlıkları da merak ediliyordu. Eski eşi Priscilla, ölen rock yıldızının, yemek vakti geldiğinde bazı garip ritüelleri olduğu ve genellikle tuhaf yemekleri tercih ettiği belirtti.

GARİP AKŞAM YEMEĞİ İSTEKLERİ VARDI

Fıstık ezmeli ve muzlu sandviçleri yemeyi seven Elvis'in yaşamı boyunca daha garip akşam yemeği istekleri olduğu ortaya çıktı. Geçenlerde Elvis'in 'evin kalbi' olan mutfağından konuşan Graceland arşivcisi Angie Marchese, "Elvis, eski güzel Güney yemekleriyle büyüdü. Bu yemeklere bayılırdı" diye açıklıyor.

"EVDE PİŞEN BALIK KOKUSUNDAN HOŞLANMAZDI"

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"Güney yemekleriyle büyüdüğünü" ve köfte, patates püresi, kızarmış tavuk ve mac and chese sevdiğini açıkladı. "Balık dışında her şeyi yerdi. Evde pişen balık kokusundan hoşlanmazdı. Evde hiç balık olmazdı" dedi .

"SAPLANTILI ŞEKİLDE AYNI YEMEKLERİ YERDİ"

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Priscilla, Elvis'in köfte ve patates püresini o kadar çok sevdiğini ve altı ay boyunca her gün akşam yemeğinde yediğini söyledi. "Kesinlikle bir alışkanlık yaratığıydı, bu yüzden Güney'de yapılmışsa... beğendi," diye açıkladı. "Sıkılana kadar saplantılı bir şekilde tek tür yiyecekleri defalarca yerdi."

EN SEVDİĞİ TATLI ÇİKOLATALI KEKTİ

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Elvis'in en sevdiği atıştırmalık, elbette ünlü fıstık ezmeli ve pastırmalı muzlu sandviçti. Bir keresinde bir Graceland hizmetçisine domuz pastırması yağında tam istediği gibi nasıl pişirileceğini göstermişti. Kral ayrıca pastırmalı ve hardallı sandviçleri, kızarmış fıstık ezmesini, hamburger bifteğini ve bezelyeleri yemeyi severdi. En sevdiği tatlıya gelince, Angie bunun Annemin Çikolatalı Kek olduğunu açıkladı.

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