MAGAZİN

Rol arkadaşı Yıldız Kaplan, Dursun Ali Sarıoğlu'nun son günlerini anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu (81) kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tatlı Kaçıklar dizisinde canlandırdığı karakterle döneme damga vuran Yıldız Kaplan, usta oyuncunun sanat camiasına kırgın gittiğini belirtti.

Rol arkadaşı Yıldız Kaplan, Dursun Ali Sarıoğlu'nun son günlerini anlattı

Yıldız Kaplan 'Tatlı Kaçıklar' dizisinde birlikte rol aldığı Dursun Ali Sarıoğlu için şunları söyledi:''Çok iyi bir insandı. Tam bir baba gibiydi. Telefonlaşırdık ara ara. Evlilik ve çocuktan sonra uzaklaşmıştım ama Dursun abiyle telefonlaşıp konuşmuşuzdur. Setin dışında da görüşürdük.

Dursun abi neden televizyonda yok diye üzülüyordum. Çok iyi bir oyuncuydu hakettiği bir yerde değildi. Camia çok nankör. İşine devam etmesine çok isterdim.
'Unuttular beni Yıldız' diyordu. En çok buna üzülüyordu.''

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''YILLARCA KİMSE ARAMADI''
Sanatçının eşi Elif Sarıoğlu da şunları söyledi: ''Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastaneye kaldırdık ama bu sabah kaybettik.
Son yıllarda bir teklif gelse de yapamazdı. Evde tekerlekli sandalyede ben bakıyordum. Ama yıllarca kimse aramadı şimdi aramaya başladılar"

CENAZESİ SALI GÜNÜ KALDIRILACAK
Dursun Ali Sarıoğlu'nun cenaze namazı Salı öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınacak.

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Dursun Ali Sarıoğlu yıldız kaplan

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