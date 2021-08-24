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Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

24.08.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en popüler rock gruplarından olan Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

1963'ten beri efsanevi grup Rolling Stones'un davulculuğunu yapan Charlie Watts, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ölüm haberini ünlü grubun reklamcısı "Sevgili Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" açıklamasıyla verdi.

Açıklamada Watts'ın bugün erken saatlerde ailesiyle birlikte olduğu Londra hastanesinde vefat ettiği bildirildi.

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"Sevilen bir koca, baba ve büyükbaba, neslinin en büyük davulcularından biri" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Bu zor zamanda ailesinin, grup üyelerinin ve yakın arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" denildi.

Watts daha önce 2004 yılında gırtlak kanseri tedavisi görmüştü.

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