Doğunun kış güzelliğini Van Gölü Ekspresiyle ile izlediler! Binlerce kişiyi ağırladı

Karla kaplı dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından süzülerek ilerleyen Van Gölü Ekspresi ile yolcular, bölgenin güzelliklerini görme fırsatı buluyor. Bingöl'den Muş'a olan yolculuklarında Murat Nehri ile beyaza bürünen ovalar ve dağların bütünleşen manzaralarını seyretme imkanı bulan seyahat tutkunları, şarkılar ve türküler eşliğinde eğlenerek yolculuk yapıyor.

9 vagon ve 320 yolcu kapasiteli Van Gölü Ekspresi, yıllardır tren yolculuğu yapmayanlara da nostalji yaşatıyor. Trende hazırladıkları kahveleri içerek sohbet eden yolcular, evde hazırladıkları çeşitli ürünleri birbirlerine ikram ediyor.

OCAK AYINDA 4 BİN 519 KİŞİYİ AĞIRLADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) alınan bilgiye göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen ve geçen yıl temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Van Gölü Ekspresi, 6 ayda 16 bin 568 yolcuyu misafir etti. Bu yıl ocak ayında ise 4 bin 519 kişi, Van Gölü Ekspresi ile seyahat etti.

“DAHA ÖNCE BÖYLE COĞRAFYA GÖRMEDİM”

Bayram Ödünçalmaz, aile ortamı içerisinde eğlenerek bir yolculuk yaptığını söyledi. Yolculuğa Kayseri'den başladığını anlatan Ödünçalmaz, bir akrabasının önerisiyle Van Gölü Ekspresi'ni tercih ettiğini belirtti.

Yolculuğu eşiyle yaptığını dile getiren Ödünçalmaz, "Pamuk gibi dağlar, ovalar, ormanlar, ırmaklar içerisinde yolculuk yapıyoruz. Çok rahatız, bu coğrafya çok güzel. 67 yaşındayım, daha önce böyle coğrafya görmedim. Gelmek, görmek isteyenlere tavsiye edeceğim." dedi.

“BİZLERE NOSTALJİ YAŞATTI”

İmen Ödünçalmaz da ilk defa Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yaptığını kaydederek, "Memnunuz, gerçekten zevkli bir yolculuk. Manzaralar çok farklı. Nostalji yaşattı bizlere." şeklinde konuştu.

74 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Tuncay da Avrupa'da da birçok yeri gördüğünü ancak böyle güzelliğin hiçbir yerde olmadığını ifade etti. "Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir? Bence çok gezen bilir. Doğa harika. Bir tarafta nehir bir tarafta dağ. Murat Nehri boyunca her türlü manzarayı görebiliyoruz." diyen Tuncay, tren seferinin çok keyifli geçtiğini aktardı.

Emine Tuncay da herkese bu yolculuğu yapmasını tavsiye edeceğini belirtti. Üniversite öğrencisi Uğur Şölen de Ankara'da sınavlarının bitmesinin ardından trenle memleketine döndüğünü anlatarak "Bu dördüncü binişim, oldukça konforlu. Biraz uzun sürüyor ama eğlenceli. Harika manzaralardan geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)



