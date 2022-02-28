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Roman Abramovich başrolde! Rusya-Ukrayna savaşında ilginç detay...

28.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya ile Ukrayna savaşında etkin bir rol oynayacak. İngiltere'ye girişi yasaklanan iş insanının sözcüsü flaş açıklamalarda bulundu. Putin'i desteklemesiyle bilinen Roman Abramovich'e ilginç bir talep geldi. Sözcü, "Ukrayna tarafının Roman Abramovich'ten destek almak için temasa geçtiğini ve o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim" dedi.

Roman Abramovich başrolde! Rusya-Ukrayna savaşında ilginç detay...

Rusya-Ukrayna geriliminde ilginç bir detay ortaya çıktı. Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in bu konuda flaş bir görev üstlendiği ortaya çıktı.

MÜZAKERELERDE KİLİT ROL OYNUYOR

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Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde kilit bir rol oynuyor. Rus iş insanının sözcüsü, Abramovich'in görüşmelere yardım ettiğini açıkladı. Sözcü, "Ukrayna tarafının Roman Abramovich'ten destek almak için temasa geçtiğini ve o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim" dedi.

BELARUS'A BİLE GİTTİ

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya geldi. Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Jerusalem Post, Roman Abramovich'in şu anda Belarus'ta olduğunu aktarıyor ancak kendisinin görüşmede yer alıp almadığı net değil.

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ÖNCÜ OLDUĞUNU DOĞRULADI

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İki kez Oscar'a aday gösterilen Ukraynalı yönetmen Alexander Rodnyansky de Abramovich'in müzakeler için öncü olduğunu doğruladı.

Rodnyansky demecinde "Ukrayna tarafının barışçıl bir çözüm bulma konusunda kendilerine yardım etmeye istekli birini bulmaya çalıştığını söyleyebilirim. Yahudi topluluğu aracılığıyla yardım için Roman Abramovich'e ulaştılar. Abramovich barışçıl bir çözüm için destek vermeye çalışıyor. Roman Abramovich'in etkisi sınırlı olsa da, yanıt veren ve denemeyi üstlenen tek kişi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin personeliyle bizzat temas halindeyim ve onun çabaları için minnettar olduklarını biliyorum" dedi.

İngiltere'de İşçi Partisi'nden birkaç milletvekili Abramovich'in yaptırıma tabi tutulması için çağrıda bulundu ancak kendisine şimdilik böyle bir önlem uygulanmadı. Roman Abramovich, Chelsea kulübünün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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