Romantik sözler: Sevgilinizin kalbini fethetmeye hazır mısınız?

Duygularınızı gösterme şekliniz çok önemlidir. Sözcükler bu konuda sizin için büyük bir fırsat. Sizin için listelediğimiz romantik sözler partnerinizin kalbine dokunacak. Buyurun başlayalım.
Sevdiğiniz insanı etkilemek için aradığınız birbirinden romantik sözler burada:
Memlekette çiçekler açsa senden bilirim.
Gülüşünde ne güneşler saklı.
Aramıza giren mesafeler seni kalbimden uzaklaştırmaya yetmez.
Gökyüzüm sen ol, yıldızlarım parlasın.
Hep aklıma gel, gidecek başka yerin olmasın.
Öylesine güzel seviyorum ki seni, sanki bulutlar yağmur yağdırmaya kıyamazmış gibi.
Seni düşünürken hep gülümsüyorum.
O gözlerine eşlik eden gülüşünü gördükten sonra aşık olmaktan başka seçeneğim yoktu.
Şimdi sevsem seni, yarın sevsem, ömrüm boyunca her gün yeniden sevsem.
Avuç içlerindeki çizgilere kadar aşığım sana.
Kalbim sana en güzel çiçeklerini verse ve bahçelerim seninle renklense.
Kalp yerine bal peteği olmalı sende, yoksa bir sevgili nasıl böyle tatlı olur.
Sana ne şiirler yazılırdı varlığın şiir olmasaydı.
Gözlerime bak, alacağım bütün güç senin gözlerinde saklı.
Seni ne kadar sevdiğimi sorsalar gökyüzünün tavanı kadar derdim.
Koca koca yangınlara kafa tutsam da kalbimdeki kıvılcımına gücüm yetmez.
Ayrı ayrı düşünüyoruz ama aynı şeylerde birleşiyor kalplerimiz.
Hissediyorum ve biliyorum seni, hissetmek bilmektir çünkü.
Sen benim içimde benim bile dokunamadığım yerlere dokundun.
Ne zaman yalnız hissetsem hayalinin ellerini tutarım.
Aradığım gündüz ve geceler yine kalbimde buldum seni.
Sevgiliye romantik sözler söyleyerek ona güzel sürprizler yapmak, onunla kaliteli zaman geçirmek ister misiniz?
Hayatımın en kötü döneminde denk geldim sana, bütün kötülükleri yok ettin. Karanlıktaki yıldızım oldun.
İki farklı dilde aynı anlama gelmişiz seninle, öyle farklıyken öyle aynı aslında.
Yaşamak kötü, hayat karanlık, ama sen varsın, bu kötülükte ne güzel geldin bana.
Beş saniye sarılsan beş sene daha severim seni.
Sen nereye, ben oraya, adım adım. İnsan sevdikçe iyileşiyor artık anladım.
Ve dünyanın bütün şehirleri onların olsun. Ben tek sana yakın olayım.
Ömrümün bir köşesine değil, her köşesine seni sığdırmak istiyorum.
Nefes aldığın şehir ne kadar şanslı. Kim bilir, sesini gökyüzü sanan kuşlar bile vardır.
Kalbim sana yenildi, iyi ki yenildi. Bu ne güzel mağlubiyet böyle.
Sarıldık seninle, kokun üzerime sindi.
Hayal kurmak değil istediğim, artık hayatımı seninle kurmak.
Gel yanıma, tut ellerimi. Ne dertler ne kederler senin kadar güçlü değil. Unutulur gider hepsi.
Evim dedim sana, evimde gibiydim senin yanında.
Birlikte olsak, ne onca sabah ne onca gece yetmez bana.
Hayattaki en büyük şansım sensin çünkü yüreği güzel birini sevdim. Yüreğinden başka armağan ister miydim ben.
O kadar masum sevdim ki seni, gözlerine bakarken bile utandım.
Biraz sessiz olursan duyarsın kalbimi. Seninle böyle atmaya başladı, seninle böyle hevesli.
Sana inceden yanığım sanıyordum, bir baktım ki küle dönmüşüm.
Kısa romantik sözler ile mesajlaşırken ya da sosyal medyada post atarken sevdiğinizi gülümsetebilirsiniz.
En güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin.
Ne zaman aklıma gelsen kafamı yukarı kaldırdım. Gökyüzümsün sen benim.
Sen bana bakma, ben senin baktığın yerde olurum.
Her şeyim ol, hiç kimsem çok.
Sevilmeye değer ne varsa sen de toplanmış.
Seninle kısacık bir an tüm ömre bedel.
Ben seni severken çocuk gibiyim.
Yağmurum ol benim, kaçmak mümkün olmasın.
Sakar bir kalbim var, sürekli sana çarpıyor.
Gökyüzündeki son yıldız kül oluncaya kadar seninim.
Canıma karışmışsın.
Sen mavi giyin, ben denizi unuturum.
Yeryüzüne inmiş bir meleğin yüzü var sende.
Gülümsediğinde kalbimde olanları bilseydin, kendine hayret ederdin.
Her şeysin.
Sizler için listelediğimiz uzun romantik sözlerle sevdiğiniz insana duygularınızı aktarabilirsiniz.
Bana hissettirdiklerini seviyorum. Sanki her şey mümkünmüş gibi, sanki her şey yaşamaya değermiş gibi.
Baktığın gökyüzü, sokakta yanından geçen insanlar, sana gülümseyen çocuklar ne şanslılar. Keşke bilselerdi ne kadar şanslı olduklarını.
Ben güzelliğini kaybetmiş bu dünyada sana şahit oldum. Durdum, düşündüm. Güzellikleri kaybetmemeli insan.
Benim en büyük hayalim sensin. Geleceğe dair ne varsa bana hayal ettiren kişisin.
Yıllar acımasız, her şeyi değişiyor. Biz böyle kalalım yıllar bizi değiştiremesin.
Kalbimde öyle bir yere sahipsin ki, seni anlatmaya ne dilim yeter ne de nefesim.
Bir gülüşün var, gece gibi. Gece gibi derim gerisini anlatamam. Uykusuz bırakıyor gece gündüz. Güzel şeylerde uykusuz bırakırmış insanı.
Sen varsın ya her yanım bahar şimdi. Sen varsın ya tüm çiçekler açar, kuşlar uçar, dallar yeşillenir şimdi.
Aklım fikrim sende, senin gelişinde, seni ne zaman göreceğim de, seni nasıl göreceğim de, beni görür görmez ne diyeceğinde...
Sonra sen geldin, güldün. Gönlümdeki en kurak topraklar papatyalarla doldu.
Sen yeter ki içinden de olsa bir seni seviyorum de. Benim kulaklarım çınlasın yeter.
Ben senin gülüşüne aşık olmuşum, başkalarının kahkahaları umurumda değil.
Bir gün aynı demlikten çay içersek anlatırım sana, seni nasıl sevdiğimi.
Küçük bir çocuğun yokuş aşağı koşması gibi seni düşünmek... Biraz heyecan, biraz da düşecekmiş korkusu...
Gözlerimi açar açmaz kalbime geliyorsun zaten. Aklım almıyor seni.
Ezbere biliyorum seni; olaylara vereceğin yüz ifadesinden tut, o anki ses tonuna kadar biliyorum.
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