Romantik sözler: Sevgilinizin kalbini fethetmeye hazır mısınız?

Kalp yerine bal peteği olmalı sende, yoksa bir sevgili nasıl böyle tatlı olur.

Kalbim sana en güzel çiçeklerini verse ve bahçelerim seninle renklense.

Şimdi sevsem seni, yarın sevsem, ömrüm boyunca her gün yeniden sevsem.

O gözlerine eşlik eden gülüşünü gördükten sonra aşık olmaktan başka seçeneğim yoktu.

Seni düşünürken hep gülümsüyorum.

Öylesine güzel seviyorum ki seni, sanki bulutlar yağmur yağdırmaya kıyamazmış gibi.

Sevdiğiniz insanı etkilemek için aradığınız birbirinden romantik sözler burada:

Duygularınızı gösterme şekliniz çok önemlidir. Sözcükler bu konuda sizin için büyük bir fırsat. Sizin için listelediğimiz romantik sözler partnerinizin kalbine dokunacak. Buyurun başlayalım.

Ömrümün bir köşesine değil, her köşesine seni sığdırmak istiyorum.

Ve dünyanın bütün şehirleri onların olsun. Ben tek sana yakın olayım.

Sen nereye, ben oraya, adım adım. İnsan sevdikçe iyileşiyor artık anladım.

Beş saniye sarılsan beş sene daha severim seni.

Yaşamak kötü, hayat karanlık, ama sen varsın, bu kötülükte ne güzel geldin bana.

İki farklı dilde aynı anlama gelmişiz seninle, öyle farklıyken öyle aynı aslında.

Sevgiliye romantik sözler söyleyerek ona güzel sürprizler yapmak, onunla kaliteli zaman geçirmek ister misiniz?

Aradığım gündüz ve geceler yine kalbimde buldum seni.

Sen benim içimde benim bile dokunamadığım yerlere dokundun.

Hissediyorum ve biliyorum seni, hissetmek bilmektir çünkü.

Seni ne kadar sevdiğimi sorsalar gökyüzünün tavanı kadar derdim.

Nefes aldığın şehir ne kadar şanslı. Kim bilir, sesini gökyüzü sanan kuşlar bile vardır.

Kalbim sana yenildi, iyi ki yenildi. Bu ne güzel mağlubiyet böyle.

Sarıldık seninle, kokun üzerime sindi.

Hayal kurmak değil istediğim, artık hayatımı seninle kurmak.

Gel yanıma, tut ellerimi. Ne dertler ne kederler senin kadar güçlü değil. Unutulur gider hepsi.

Evim dedim sana, evimde gibiydim senin yanında.

Birlikte olsak, ne onca sabah ne onca gece yetmez bana.

Hayattaki en büyük şansım sensin çünkü yüreği güzel birini sevdim. Yüreğinden başka armağan ister miydim ben.

O kadar masum sevdim ki seni, gözlerine bakarken bile utandım.

Biraz sessiz olursan duyarsın kalbimi. Seninle böyle atmaya başladı, seninle böyle hevesli.

Sana inceden yanığım sanıyordum, bir baktım ki küle dönmüşüm.

Adını duydum bundan büyük mutluluk sebebi olur mu bana?

Kısa Romantik Sözler

Kısa romantik sözler ile mesajlaşırken ya da sosyal medyada post atarken sevdiğinizi gülümsetebilirsiniz.