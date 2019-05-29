Romanya'da dolu araçları parçaladı

Romanya'nın kuzeybatısındaki Zalau'yu dolu fırtınası vurdu.
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, araç ve binalarda zarara neden oldu.
Şiddetli yağış cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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