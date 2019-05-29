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Romanya'da dolu araçları parçaladı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 20:23 | Son Güncelleme

Romanya'da etkili olan dolu yağışı, araç ve binalarda zarara neden oldu.

Romanya'nın kuzeybatısındaki Zalau'yu dolu fırtınası vurdu.

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, araç ve binalarda zarara neden oldu.

Şiddetli yağış cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
dolu Romanya

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