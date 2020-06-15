Romee Strijd: Bebeğim avokado kadar

Anne olmak için gün sayan model Romee Strijd, hamilelik fotoğrafını paylaştı.

Bebeğinin boyutunu bir yiyecekle anlatmak isteyen Strijd, “En sevdiğim meyve kadarsın” notunun yanına, “Sayfayı kaydırıp hangisi olduğunu görün” yazdı. Ünlü modelin paylaştığı fotoğraf bir avokadoydu.

Strijd’in kaç haftalık hamile olduğu bilinmiyor, ancak bir hamilelik sitesi, bebeğin avokado boyutunda olabilmesi için hamileliğin 16 haftalık olması gerektiğini belirtiyor.

Strijd, 2018'de Laurens van Leeuwen ile evlenmişti. Ünlü model, "Yedi yıl boyunca regl görememe sebebiyle, iki yıl önce Polikistik Over tanısı konuldu. Anne olamamak ve Lauren ile en büyük hayalimiz olan aile kuramamaktan korkuyorduk. Sonrasında benim Polikistik Over’ımın normal bir sendrom olmadığını anladım" demişti.

"Benimki vücudumun uçuş moduyla savaşmasından kaynaklanıyordu, yani stresle savaşmaktan" ifadelerini kullanan Strijd sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Herkesin yapısı farklı ama bu kadar tempo bende bu sonucu yarattı. Doğal tedavi yöntemlerini denedim, doğru egzersizleri yaptım, vücudum için doğal kiloya ulaştım ve kilo vermek için kendimi zorlamadım. Ayrıca doğal gıda takviyelerini denedim, akupunktur yaptım ve ülkem Hollanda’yı daha sık ziyaret edip ailemle vakit geçirdim."

