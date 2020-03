Ronaldinho'dan hapishanede ayak tenisi şovu

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho'nun, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmiş, hapishaneye mahkum bırakılmıştı.

PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen kişi Dalia Lopez, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı. Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun, hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu.

AYAK TENİSİ OYNADI

Cezaevindeki arkadaşlarıyla birlikte sık sık maç yaparak vakit geçiren eski yıldız futbolcu, bu kez ayak tenisi oynarken görüntülendi.

Happy Sunday - here is Ronaldinho playing “piki volley” in Paraguayan prison. pic.twitter.com/SLfTbj93IU