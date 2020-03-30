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Ronaldinho'dan hapishanede ayak tenisi şovu

İSPANYA HABERLERİ  | 30.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho'nun, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmiş ve hapisle cezalandırılmıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun hapishaneden videoları gelmeye devam ediyor.

Ronaldinho'dan hapishanede ayak tenisi şovu

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho'nun, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmiş, hapishaneye mahkum bırakılmıştı.

PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen kişi Dalia Lopez, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı. Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun, hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu.

AYAK TENİSİ OYNADI

Cezaevindeki arkadaşlarıyla birlikte sık sık maç yaparak vakit geçiren eski yıldız futbolcu, bu kez ayak tenisi oynarken görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
barcelona ronaldinho hapishane

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