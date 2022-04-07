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Ronaldo çocuklarına bakan sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık 100 bin Euro ödüyor

07.04.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti ilginç bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'ya her ay çocuklarına baktığı için para ödüyor.

Ronaldo çocuklarına bakan sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık 100 bin Euro ödüyor

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e ödediği para gündemde.

Ronaldo iddialara göre masraf ve çocuk bakımları için sevgilisine aylık ödeme yapıyor. Portekizli yıldızın, çocuklarla her daim ilgilenen sevgilisine her ay 100 bin euro verdiği öğrenildi.

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İkiz bebeklerine kavuşmak için gün sayan Rodriguez'in, Ronaldo'dan her ay gelen 100 bin euroluk gelirinin dışında bir influencer olduğu ve sosyal medyada marka paylaşımlarıyla da 50 bin euro kazandığı belirtildi.

Netflix, geçtiğimiz günlerde Georgina Rodriguez'in, “Ben, Georgina” isimli belgeselini yayınlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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