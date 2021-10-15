Ronaldo kesenin ağzını açtı! 124 bin Euro'luk hediye

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez’e aldığı pahalı hediyeyle gündeme geldi. 27 yaşındaki model Rodriguez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 124 bin Euro değerindeki hediyeyi ve duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ronaldo, bileziklerini, kolyelerini ve yüzüklerini yanında taşıyabilmesi için sevgilisine ‘Louis Vuitton Malle Vendome’ marka mücevher çantası aldı. Sekiz çekmeceli çantanın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, “Susuyorum, Cristiano” ifadelerini kullandı.

Malle Vendome, Paris’teki Vendome Meydanı’ndaki yeni Louis Vuitton mağazasının açılışını kutlamak için tasarlandı. Yaklaşık 137 santim yüksekliğindeki çantada sekiz çekmecenin yanı sıra bir ayna ve Georgina’nın kolyelerini asabileceği bir bölüm var. Model Georgina, geçen ayın başında Venefik Film Festivali’ne Giardini Segreti imzalı 78 bin Sterlin değerindeki dört gösterişli yüzük, çiçekli kolye ve küpelerle katılmıştı.

Georgina’nın mücevher koleksiyonunun 2,6 milyon Pound değerinde olduğu tahmin ediliyor. Ünlü model 2016 yılında Ronaldo ile tanışmadan önce saatliği 10 dolarlık bir işte çalışıyordu. Georgina’nın fakirlikten zenginliğe giden hayatı yakın zamanda Netflix’te yayınlanacak bir belgeselde anlatılacak.

