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Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

Russia Today'da yer alan habere göre, The Look” ve “Joyride” gibi liste başı olmuş parçalara imza atan grubun şarkıcısı Marie Fredriksson, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti

Menajeri, yaptığı açıklamada, Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti.
Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü.

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.
Grup, "The Look", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love" ve "Joyride" gibi parçalarıyla biliniyor.

MARİE FREDRİKSSON KİMDİR?

Marie Fredriksson, İsveçli pop-rock müzisyeni ve şarkıcısı, 1980'lerin hit pop-rock müzik grubu Roxette'in solisti ve gitaristidir.

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Anahtar Kelimeler:
roxette Marie Fredriksson

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