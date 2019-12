Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti

Menajeri, yaptığı açıklamada, Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü.

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.

Grup, "The Look", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love" ve "Joyride" gibi parçalarıyla biliniyor.

MARİE FREDRİKSSON KİMDİR?

Marie Fredriksson, İsveçli pop-rock müzisyeni ve şarkıcısı, 1980'lerin hit pop-rock müzik grubu Roxette'in solisti ve gitaristidir.