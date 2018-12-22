RTÜK Başkanı MasterChef Murat olayı sonrası ilk kez konuştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Salonu'nda düzenlenen "Medya Okuryazarlığı" konferansında, RTÜK'ün sansür yapmadığını, yayından sonra gerekirse yaptırımlar uyguladıklarını söyledi.

"DÜNYADA YAYGINLAŞTI"

İletişim alanının geliştikçe istismar edenlerin de çoğaldığını aktaran Yerlikaya, RTÜK'ün topluma, çocuklara, gençlere, aileye zararlı yayınlarla mücadele ettiğini, medya okuryazarlığı dersiyle iletişim kanallarının zararının en aza indirilmeye çalışıldığını bildirdi. Okullarda seçmeli ders olarak verilen medya okuryazarlığı dersiyle çocukların bilinçlendirilmesi, izledikleri ve takip ettikleri medya içeriklerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu fark edebilmesini amaçladıklarını dile getiren Yerlikaya, bu dersin sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaygınlaştığını ifade etti.,

"MEDYA OKURYAZARLIĞI ZORUNLU DERS OLMALI"

Medyanın öneminin gittikçe arttığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti: "Çok faydalı bile olsa bir televizyonu günde 3-5 saat ve daha fazla izlerseniz, izlediğiniz içerik faydalı da olsa zarar verecektir. Dolaysıyla her şeyi tadında uygun izlemek lazım. Özellikle çocuklar. Televizyonun karşısında çok fazla durmamaları gerekiyor. Medyanın olumlu yanlarının da olduğunu unutmamak gerekiyor. Televizyonlarda izlediği eğitici çizgi filmlerle birçok şeyi erkenden öğrenebiliyor ama zararları da var. Gördüğünü uygulamaya çalışıyor. Şiddet içeren bazı olayları hayatına taşıyabiliyor. Ayrıca internet gibi farklı bir mecra gelişiyor. Burası televizyonlardan çok daha farklı. Ailesiyle televizyon izlerken müdahale olunabilirken, internette tek başına olan kişinin çok fazla tehlikeye açık olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda medya okuryazarlığı çok önemli. Medya okuryazarlığı dersiyle öğrenciler tv, internet gibi alanlarda sorgulayıcı bir bakış açısında bulunabilir. Gelişen teknoloji ve iletişimin insan hayatında önemi arttı. Medya okuryazarlığının zorunlu ders olması gerekiyor."