MAGAZİN

RTÜK Başkanı MasterChef Murat olayı sonrası ilk kez konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, MasterChef Murat olayından sonra konuşarak yayıncıların, öz denetim yapmakla mükellef olduğu, programa alınan kişilerin araştırılması gerektiği uyarısında bulundu.

RTÜK Başkanı MasterChef Murat olayı sonrası ilk kez konuştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Salonu'nda düzenlenen "Medya Okuryazarlığı" konferansında, RTÜK'ün sansür yapmadığını, yayından sonra gerekirse yaptırımlar uyguladıklarını söyledi.

rtuk-yerlikaya-masterchef-murat-olayindan-sonra-11563544_7082_m

"DÜNYADA YAYGINLAŞTI"

İletişim alanının geliştikçe istismar edenlerin de çoğaldığını aktaran Yerlikaya, RTÜK'ün topluma, çocuklara, gençlere, aileye zararlı yayınlarla mücadele ettiğini, medya okuryazarlığı dersiyle iletişim kanallarının zararının en aza indirilmeye çalışıldığını bildirdi. Okullarda seçmeli ders olarak verilen medya okuryazarlığı dersiyle çocukların bilinçlendirilmesi, izledikleri ve takip ettikleri medya içeriklerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu fark edebilmesini amaçladıklarını dile getiren Yerlikaya, bu dersin sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaygınlaştığını ifade etti.,

rtuk-yerlikaya-masterchef-murat-olayindan-sonra-11563544_2668_m

"MEDYA OKURYAZARLIĞI ZORUNLU DERS OLMALI"

Medyanın öneminin gittikçe arttığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti: "Çok faydalı bile olsa bir televizyonu günde 3-5 saat ve daha fazla izlerseniz, izlediğiniz içerik faydalı da olsa zarar verecektir. Dolaysıyla her şeyi tadında uygun izlemek lazım. Özellikle çocuklar. Televizyonun karşısında çok fazla durmamaları gerekiyor. Medyanın olumlu yanlarının da olduğunu unutmamak gerekiyor. Televizyonlarda izlediği eğitici çizgi filmlerle birçok şeyi erkenden öğrenebiliyor ama zararları da var. Gördüğünü uygulamaya çalışıyor. Şiddet içeren bazı olayları hayatına taşıyabiliyor. Ayrıca internet gibi farklı bir mecra gelişiyor. Burası televizyonlardan çok daha farklı. Ailesiyle televizyon izlerken müdahale olunabilirken, internette tek başına olan kişinin çok fazla tehlikeye açık olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda medya okuryazarlığı çok önemli. Medya okuryazarlığı dersiyle öğrenciler tv, internet gibi alanlarda sorgulayıcı bir bakış açısında bulunabilir. Gelişen teknoloji ve iletişimin insan hayatında önemi arttı. Medya okuryazarlığının zorunlu ders olması gerekiyor."

rtuk-yerlikaya-masterchef-murat-olayindan-sonra-11563544_1059_m

YAYINCILARA UYARI

RTÜK'ün zararlı programlar nedeniyle zaman zaman eleştiriler aldığını anlatan Yerlikaya, RTÜK'ün verdiği cezadan daha etkili mecralar bulunduğunu söyledi. Bu anlamda izleyicinin elinde çok daha fazla yetki olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bazen çok büyük paralar harcanarak yapılan diziler reyting yapmayınca daha ilk programda kaldırılıyor. Niye, reyting almadı ondan. İzleyicinin elinde öyle bir güç var ki, bu RTÜK'ün elindekinden çok daha fazla. İzlemeyince patlıyor. Dolaysıyla izleyicinin de omuzunda yük var. Ne izleyip izlemeyeceğini iyi bilmesi gerekiyor." diye konuştu. Reytinge göre para kazanan yayıncıların da ona göre yatırım yaptığını vurgulayan Yerlikaya, izleyicinin dışında reklam verenlerin de zararlı programları engelleyici bir güç olduğunun altını çizdi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Usta müzisyenden kötü haber!Usta müzisyenden kötü haber!
Müjdeli haberi Haluk Levent verdi!Müjdeli haberi Haluk Levent verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
RTÜK Başkanı masterchef murat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naomi Campbell reklam kampanyası için üstsüz poz verdi

Naomi Campbell reklam kampanyası için üstsüz poz verdi

Kanuni ve besteci Cüneyd Kosal vefat etti

Usta müzisyenden kötü haber!

Kolombiyalı dansçılarla ilgili müjdeli haberi Haluk Levent verdi!

Müjdeli haberi Haluk Levent verdi!

Didem Soydan'dan Gamze Özçelik'e destek mesajı! 'Hayranlıkla izliyorum'

Didem Soydan'dan Gamze Özçelik'e destek mesajı! 'Hayranlıkla izliyorum'

Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'

Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'

Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!

Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.