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RTÜK'ten Çukur dizisine ceza geldi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sezonun ilk üç bölümünde darp, cinayet ve ateşli silah görüntülerine erken saatlerde yoğun olarak yer veren 'Çukur' dizisine oy birliğiyle para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK'ten Çukur dizisine ceza geldi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamaya göre Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi, yeni sezonun ilk üç bölümünde erken saatlerde yoğun olarak darp, cinayet ve ateşli silahlar gösterdi.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN DİZİ
Üçüncü sezonu yayınlanan Çukur'u, vatandaşlar sezon başından itibaren yoğun olarak RTÜK'e şikayet etti.

Televizyon dizilerinin başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, dizi hakkında düzenlenen raporu gündemine aldı.

Çukur 3. Sezon 5. Bölüm (2)

Üst Kurul toplantısında Çukur'un, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde yer alan 'yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz' hükmünü ihlal ettiğine karar verildi.

Diziye 'idari para cezası müeyyidesi' uygulanması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Öte yandan Üst Kurul, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün satan televizyonlara da ceza verdi. Vatandaşlara gerçek olmayan cinsel ürün ve benzerlerini pazarlayan Hazan TV, Sıla TV, Doruk TV, Evin TV, Maxi TV, TV 0, Metro TV, Vatan TV, Gala TV, Kanal C'ye ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
RTÜK çukur çukur ceza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kapatin gitsin ortami bozan ozenti gosteriş dizileri
Bu diziler adam vurmayı ,boğaz kesmeyi,bıçaklamayı rutin bir olay gibi gösterip toplumu dejerene ediyor.O yüzden neşeli diziler seyretmeyi istiyoruz
e bunlar başka konu bulamaz ki. Diziyi bitirsinler made.
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