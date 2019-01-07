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RTÜK'ten flaş karar! Televizyonlarda 'cin' yerine 'üç harfliler' denilecek

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YAŞAM  | 07.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

RTÜK’ün 'cin' kelimesinin kullanılmasını yasakladığı ve bunun yerine 'üç Harfliler' ifadesinin kullanılması gerektiği belirtildi.

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonlarda 'cin' yerine 'üç harfliler' denilecek

Kanal D’de program yapan Müge Anlı, sunumu esnasında 'cin' kelimesinin yasaklandığını bunun yerine 'üç Harfliler' denilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca 'Şarap' kelimesinin de sansürlendiği iddia edildi.

Anlı sunumu esnasında “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, 'üç Harfliler' olduğu söylenmiş” ifadelerini kullandı.

Programın devamında ise yayına bağlanan bir psikiyatristin 'cin' kelimesini kullanması üzerine Anlı “Ama yani kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi” diyerek, devam etti: “Bizim başımızı RTÜK’le belaya sokmayın lütfen. O kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı ‘üç harfli’ diyoruz biz” dedi.

mugfe anlı

‘ŞARAP KELİMESİNE SANSÜR’

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, FOX'ta ekrana gelen ‘Hayati Tehlike’ filminde ‘şarap’ kelimesinin sansürlendiğini iddia etti. Koloğlu, “Nedir bu ‘şarap' durumu? RTÜK ceza mı kesiyor? Yoksa mahalle baskısı mı? Gençler şarap lafını duyunca etkilenip içmeye mi başlayacaklar?” dedi.


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RTÜK çin üç harfliler müge anlı Şarap

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