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Rubik Küp çözen bir robot el geliştirdiler

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TEKNOLOJİ  | 17.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Bu çalışma robotların problem çözme becerisini gösterdiği kadar mekanik yeteneklerinin de gelişimini ispatlıyor.

Rubik Küp çözen bir robot el geliştirdiler

OpenAI yapay zeka platformu, robotlara normal bir insanın ancak 10 bin yılda öğrenebileceği yetenekleri hızlıca kazandırabiliyor.

MIT’te bulunan mühendisler şimdi tek elle rubik küpü hem tutan, hem çeviren bir robotla bu minik bulmaca oyununu sadece saniyeler içinde çözmeyi başardılar. Bu da robot teknolojisinin ne kadar büyük potansiyeli olduğunu ortaya koydu.

Rubik küp bulmacası sadece yapay zekanın bulmacayı çözmesi bakımından değil, robot kolun parmaklarının oyuncağı düşürmeden veya kırmadan tutabildiğinin ve çok hızlı hareket ettirebildiğinin ispatı olarak dikkat çekiyor.

Bu teknolojinin günlük hayatta kullanılması, esnek ve güçlü parmaklarıyla çatal, kaşık, bardak, tabak tutabilecek, insanlarla etkileşime girecek, hasta taşıyacak, hasta veya bebek bakımı yapacak robotların mümkün olmasını sağlayacak.

Bir diğer deyişle, rubik küp testi, ev işlerini yapacak robotların çok yakında ortaya çıkacağının işareti kabul ediliyor.

Testin video kaydını buradan izleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
robot rubik küp

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