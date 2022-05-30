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Ruble ile ödemeyi reddetmişlerdi... Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!

30.05.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda’ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu. Söz konusu karar sonrası gözler Hollanda hükümetine çevrilirken, Danimarka’nın da Rusya’ya ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öne sürüldü.

Ruble ile ödemeyi reddetmişlerdi... Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Rusya’dan gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmasına karar verilmişti. Bu karara uymayan bazı ülkelere Rusya tarafından gaz sevkiyatı durdurulurken, söz konusu ülkeler arasına Hollanda da eklendi. Rusya'nın Hollanda'ya doğaz gaz akışını keseceği bildirildi.

SEVKİYATI DURDURDU KARARI ALDILAR

Rus petrol şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz ödemelerini ruble ile yapmaya karşı çıkan Hollanda’ya gaz sevkiyatının durdurulacağı belirtilerek, "30 Mayıs (Sözleşmede belirtilen son ödeme tarihi) itibarıyla Gazprom Export, nisan ayı gaz tedarikine dair GasTerra’dan (Hollanda petrol şirketi) ödeme almamıştır. Bu bağlamda 31 Mayıs 2022’den itibaren Rusya Devlet Başkanı’nın imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar GasTerra’ya gaz sevkiyatı durdurulmuştur" denildi.

SIRADA DANİMARKA VAR

GasTerra’nın Rus petrol şirketi Gazprom’a ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle 31 Ekim’e kadar Hollanda’ya ulaştırılması gereken 2 milyar metreküplük doğalgaz sevkiyatı resmen durdurulurken, Danimarka’nın da Rusya’ya ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Rusya
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