Ruby Rose, Batwoman dizisinden ayrıldı

CW’nin büyük umutlarla yayına soktuğu Batwoman dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Dizinin başkahramanı Ruby Rose, yapımdan ayrıldı. Bu ayrılığın sebebi henüz net bir şekilde bilinmese de CW yoluna devam etme kararı aldı. Batwoman'ın arkasındaki stüdyo Warner Bros. ve CW, yeni bir oyuncuyla ikinci bir sezon yaratmayı taahhüt etti.

Rose bu ayrılıkla ilgili, “Gelecek sezon Batwoman'a dönmemeye çok zor karar verdim. Oyuncular, ekip ve şovla ilgilenen herkese, hem Vancouver'da hem de Los Angeles'ta çalışanlara büyük saygı duyduğum için bu kolay alabildiğim bir karar olmadı. The CW'de gösteriye çok şey katan ve her zaman bana inanan ekiplere ve elbette diziyi yapan herkese teşekkürler. İkinci sezonda hepsine başarılar diliyorum." dedi.

BATWOMAN DİZİSİNİN İLK SEZON FRAGMANI