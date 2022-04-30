"Ruhumu bedenime uydurdum" demişti! Selin Ciğerci Taksim Harbiye yolunda bakın ne iş yapmış

Hem iş hayatı hem de kariyeriyle son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, geçmişiyle yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin ilk sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen isim, "Parayı sevseydim babamın evinden kaçmazdım" dedi.

SELİN CİĞERCİ TAKSİM HARBİYE YOLUNDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Konuk olarak katıldığı bir YouTube programında geçmişte yaşadıklarını anlatan Selin Ciğerci evden kaçtığını ve trans bir arkadaşının yanında yaşamaya başladığını söyledi. Korsan taksicilik yapan ve mağazada çalışan Ciğerci, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra Taksim Harbiye yolunda, arkadaşlarının yaptığı işi yaptığını belirtti.

Ünlü olmak gibi hayallerinin olmadığını söyleyen Ciğerci, babasının ilk başlarda kendisini istemediğini ve bu durumu hiç unutamadığını belirtti.

"PARAYI SEVSEYDİM BABAMIN EVİNDEN KAÇMAZDIM"

Cinsiyet değiştirmeden önce yaşamadığını, her şeye sahip ama mutsuz biri olduğunu belirten Ciğerci, "Parayı sevseydim babamın evinden kaçmazdım" dedi. Ruhunu bedenine uydurduğunu belirten fenomen, babasının istediği gibi değil kendi istediği gibi biri olduğunu söyledi. Ünlü isim sonrasında, babasının kendisini kabul ettiğini de ifadelerine ekledi.

