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RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM İZLE! Ruhun Duymaz hangi gün oynuyor, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

05.08.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz 3.bölüm ekranı, dizinin Fox TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in başrolde olduğu dizide Onur ve Ece'nin karmaşık hikayesi anlatılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek oturuyor. Peki, Ruhun Duymaz hangi gün oynuyor, bu akşam var mı? İşte Ruhun Duymaz 3.bölüm detayları ile son bölüm özeti ve 5 Ağustos Fox TV yayın akışı...

Ruhun Duymaz yeni bölümü ile ilgili aramalar hız kazandı. Dizinin izleyicileri Ruhun Duymaz 3. bölümde neler yaşanacak merak ediyor. Esas olarak pazartesi akşamları ekrana gelen dizi bu akşam tekrar ölümüyle yayınlanacak. İşte Ruhun Duymaz 3. bölüm ve 5 Ağustos Fox TV yayın akışı...

RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM

Onur Karasu, genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral'in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasa dışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal ile sevgili olur. Ancak Hilal'in yakın arkadaşı Ece, Onur’un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; işler tamamen karışır.

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RUHUN DUYMAZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ruhun Duymaz dizisi pazartesi günleri yeni bölümü ile ekrana geliyor. 3. bölümü yayınlanacak olan dizi, bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

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5 AĞUSTOS FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
14:00 Yaz Şarkısı
16:00 En Güzel Dönüşüm
17:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
01:45 Yasak Elma
04:00 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen

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