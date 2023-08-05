RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM İZLE! Ruhun Duymaz hangi gün oynuyor, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Ruhun Duymaz yeni bölümü ile ilgili aramalar hız kazandı. Dizinin izleyicileri Ruhun Duymaz 3. bölümde neler yaşanacak merak ediyor. Esas olarak pazartesi akşamları ekrana gelen dizi bu akşam tekrar ölümüyle yayınlanacak. İşte Ruhun Duymaz 3. bölüm ve 5 Ağustos Fox TV yayın akışı...

RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM

Onur Karasu, genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral'in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasa dışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal ile sevgili olur. Ancak Hilal'in yakın arkadaşı Ece, Onur’un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; işler tamamen karışır.

RUHUN DUYMAZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ruhun Duymaz dizisi pazartesi günleri yeni bölümü ile ekrana geliyor. 3. bölümü yayınlanacak olan dizi, bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

5 AĞUSTOS FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

01:45 Yasak Elma

04:00 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

