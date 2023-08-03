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Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk başını örtüp paylaştı

03.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe dizisinin erken final yapmasının ardından Ruhun Duymaz ile anlaşarak ekranlara geri dönen Burcu Özberk dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde. İkilinin sahneleri sosyal medyayı sallarken Özberk başını örtüp yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ruhun Duymaz dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Senaryosu Ayşe Üner Kutlu tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda deneyimli isim Aytaç Çiçek’in yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinde başrolde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız yer alıyor.

Hayranları tarafından "Çok uyumlu" bulunan ikili ateşli sahneleriyle de dikkat çekiyor.

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Kraliçe dizisinden umduğunu bulamayan Burcu Özberk dizide Ece rolüne hayat veriyor. Sosyal medyada da aktif olan güzel oyuncu setten paylaştı.

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Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk başını örtüp paylaşım yapınca hayranlarından beğeni topladı.

Özberk paylaşımına "Selam canım setteyim" notunu düştü.

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