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Ameliyat yaraları iyileşti... Cinsiyet değiştiren oyuncudan iç çamaşırlı poz!

03.08.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisindeki Timsah Celil olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz yeni adıyla Meli Bendeli geçirdiği ameliyatlara dair açıklama yapmasıyla gündeme gelmişti. Oyuncu son olarak iç çamaşırlı poz verdi.

Çukur dizisindeki Timsal Celil karakteriyle tanıdığımız Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıl trans birey olduğunu açıklamış ve adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti.

Şubat ayında YouTube'da katılmış olduğu bir programda yaşadığı sürecin zorluklarından bahseden Meli Bendeli, henüz kadın kimliği olmadığını fakat ameliyat olmak istediğini paylaşmıştı.

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HORMAN MASRAFLARINI AÇIKLAMIŞTI

Değişim sürecinin kendisi açısından son derece masraflı olduğunu söyleyen Meli Bendeli, 'Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim.' demişti. Ardından işlerin resmileşmesi için bir maddi boyutunu halledebilirse Tayland'a gidip ameliyat olmak istediğini söylemişti.

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1 AYDA 5 AMELİYAT OLDU

1 ayda 5 ameliyat olan ve 8 saat boyunca ameliyathanede olduğunu söyleyen Meli Bendeli, süreç için "Ee kolay mı kadın olmak Melicim! Öyle kısacık etek giyip dolaşmayla kadın mı olunur hiç? Olunmaz demi, ödedik bedelini madem" demişti.

Ameliyat yaraları geçen oyuncu iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

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