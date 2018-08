Rui Vitoria'dan Fenerbahçe ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Vitoria, Jonas'ı da İstanbul'a getirmediklerini belirterek, Jonas'sız oynayacaklarını söyledi.

"Büyük takımların hedefi her zaman kazanmaktır"

Benfica için her maçın önemli olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Rui Vitoria, "Yarın kazanmak istiyoruz. Bunun ardından Play-Off turu var ve bunu da geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Ben büyük bir takımın teknik direktörüyüm. Büyük takımlarda her zaman baskı altındasınız ve herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Ben baskı altında çalışmayı seviyorum. Benfica'da çalıştığım için onurlu ve gururluyum. Benim mesleğim riskli bir meslek değil. Riskli meslek, itfaiyeciler ve polislerin mesleği. Ben gayet memnunum halimden" açıklamasını yaptı.

"Bu maçta gol atmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin evinde oynayacak olmasının, kendileri için dezavantaj olacağını söyleyen Rui Vitoria, "Tabii ki istekli ve baskılı oynayıp, tribün desteğiyle gol atmak isteyecek. Uluslararası 13-14 oyuncusu var. Gelirken gördüm, burada o kadar ünlü oyuncular oynamış ki, bunu da biliyoruz. Sonuçta bizim oynayacağımız oyun, karakterimiz ve oyun yapımız belli. Bu sahada gol atmak istiyoruz. Fenerbahçe, Portekiz'de gol atamadı. Deplasmanda atılan golün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Bizim takımımızdan herkesi isteyebilirler. Bu isimlerin kontratları var. Şu anda transferle ilgilenmiyoruz. Her açıdan Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık ve önümüzde çok önemli bir maç var. Önce bu turu geçmek, ardından da gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.