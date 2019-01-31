Rus artistik patinajcının kıyafeti eleştirilerin hedefi oldu: ‘Yarı çıplak’

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Minsk'teki Avrupa Şampiyonası'nda Rus artistik patinajcı Aleksandr Stepanova ve partneri İvan Bukin gümüş madalyanın sahibi oldu. İkili duygusal bir şarkı eşliğinde bir aşk hikayesini anlatmaya çalıştı. Gala performansı sırasında Stepanova'nın giydiği, vücudunu tamamen kaplayan ve iç gösteren dar kıyafeti dikkatleri üzerine çekti.
LOVE ON ICE ❤️#GETMARRIED #StepanovaBukin #EuroFigure pic.twitter.com/1ZqNzYqV1I— Kimmy (@DreamyRavenclaw) January 27, 2019
Kullanıcılardan bazıları gösteri ve kostüme dair beğenilerini dile getirirken, kimileri duruma tepki gösterdi.
Honestly? It's an awful costume xX pic.twitter.com/zwcTnaUbO3— Ilona (@Leelona) January 28, 2019
İkilinin performansı ne kadar göz doldurucu olsa da, izleyenlerden bazıları Stepanova'yı ‘yarı çıplak' olmakla suçladı.
Bir kullanıcı da kostümün berbat olduğunu yazdı.
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