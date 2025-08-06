Rus bilim insanları açıkladı! Deprem, dünya haritasını değiştirdi! "Güneydoğu yönüne doğru..."

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası 8,8 büyüklüğünde yaşanan deprem, şimdiye kadar kaydedilen en büyük altıncı deprem olmuştu. Şili ve ABD’nin batı kıyıları tsunamiyle mücadele etmişti.

YARIMADA UZAKLAŞTI

Rusya Bilimler Akademisi’nden bilim insanları, yarımadanın ana karadan uzaklaştığını fark etti. Özellikle yarımadanın güney ucuna yakın bölgelerde kara kütlesinin, güneydoğu yönüne doğru 2 metreye kadar kaydığı tespit edildi.

Rusya Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamda, ''Jeodinamik gözlemler sonucunda ön hesaplamalar yaptık. Görünen o ki hepimiz oldukça belirgin şekilde güneydoğuya kaydık. 30 Temmuz’daki depremin ardından gözlemlenen en büyük yer değişimleri, yarımadanın güney kesiminde gerçekleşti.'' ifadelerine yer verildi.