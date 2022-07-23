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Rus dansçının sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için böceklerle dolu Rus hapishanesinde üç gün dayak yedim”

23.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir alışverişinde twerk yaptıktan sonra üç gün hapis cezasına çarptırılan Rus bir dansçı itirafıyla gündem yarattı. Dansının kimseye zarar vermediğini söyleyen dansçı Yana Sloeva, böceklerle dolu bir hapishane hücresinde üç gün tutulduğunu söyledi.

Rus dansçının sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için böceklerle dolu Rus hapishanesinde üç gün dayak yedim”

Eğlenceyi sevdiğini söyleyen 21 yaşındaki Rus dansçı Yana Sloeva, bir alışveriş merkezinde yaptığı twerk dansıyla gündeme gelmeyi başardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin sonrasında tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan dansçı, emniyet güçlerinin şiddete yönelik tutuklama şekli nedeniyle halkın desteğini kazandı. Herhangi bir dini merkeze uzak bölgede eylrmini gerçekleştirdiğini ifade eden Sloeva gönderisine, “Ne olmuş yani?” notunu ekledi.

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TEPKİ GÖSTERDİ

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Dansının sıra dışı bulunmasına rağmen halktan destek aldığını anlatan Sloeva, “Biraz sıra dışıydı ama tek bir kötü tepki almadım, herkes beni alkışladı ve destekledi. Sokak müzisyenleri veya sokak dansçıları gibiydim. Bütün özel bölgelerim kapalıydı. Bu sadece bir dans. Verilen ceza çok ağırdı” dedi.

Hapishane hücresinin korkunç bir yer olduğunu dile getiren Sloeva, “Üç günümü dört duvarlı, kameralı, telefonsuz ve medeniyetten uzak bir hücrede geçirdim. Yalnızca dört duvar ve üzerinizde sürünen böcekler vardı. Kimsenin böyle bir yerde olmasını istemiyorum, bu korkutucu.Halkın içinde twerk yaptığım için böceklerle dolu Rus hapishanesinde üç gün dayak yedim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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