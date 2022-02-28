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Sosyal medya onu konuşuyor! Twerk yaparken camdan düştü, saniye saniye kameralara yansıdı

28.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada twerk yapmak isterken camdan düşen bir kadının videosu geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir kadın eğlencenin dozunu kaçırınca kendisini bir anda aşağıda buldu. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde twerk yapan kadının düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü günün en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın twerk yaptığı sırada arkadaşı da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Açık olan pencerenin kenarına çıkarak dansına devam eden kadın bir anda dengesini kaybederek kendisini aşağıda buldu.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DURUMUNU MERAK ETTİ

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Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntülerin ardından kullanıcılar kadının sağlık durumunu merak etti. Kadın yakınlarına ulaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, hafif yaralanan kadının durumunun iyi olduğunun belirtildiğini söyledi.

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Görüntülerin sosyal medya popüler olmasından sonra binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı kullanıcılar kadının alkolün etkisinde olduğunu iddia ederken bazıları ise kendisinde olduğunu öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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