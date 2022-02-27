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Rus model Natalia Vodianova Ukrayna halkı için harekete geçti

27.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus model Natalia Vodianova ülkesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası harekete geçti. Ünlü model Ukrayna halkı için bağış kampanyalarını paylaştı.

Rus model Natalia Vodianova Ukrayna halkı için harekete geçti

Moda dünyasının 'supernova' lakaplı Rus model Natalia Vodianova Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürerken sessiz kalmadı. Çıkan savaşta ülkesinin saldırısı sürerken model bir paylaşım yaptı.

Natalia Vodianova paylaşımında bağış için harekete geçti. Model açıklamasında "Bir anne olarak, Ukrayna'daki son olayların sonuçlarını yaşayan tüm anneler ve bu çatışmadan etkilenen herkes için yüreğim yanıyor. Bu çatışmanın yükünü en çok kadınlar çekecek ve yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum. Tek başıma yardım edemem ama topluluk olarak birlikte çok şey yapabiliriz. Yardım etmek için bağışta bulunabileceğiniz kuruluşları listeleyeceğim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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