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  4. Rus modelin ölümünde dikkat çeken detay! Putin'e 'psikopat' demiş

Rus modelin ölümünde dikkat çeken detay! Putin'e 'psikopat' demiş

14.03.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Rus model Gretta Vedler'in öldürülmesinde çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Gretta'nın öldürülmeden yalnızca 1 ay önce Rusya lideri Vladimir Putin'i eleştiren gönderiler paylaşması dikkat çekti.

Rus modelin ölümünde dikkat çeken detay! Putin'e 'psikopat' demiş

Gretta Vedler, sosyal medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "psikopat" dedikten ve Putin'in "Rusya'nın bütünlüğünü artırma güdüsünün" gözyaşlarıyla sonuçlanacağı yönündeki öngörüsünden bir ay sonra öldürüldü.

Vladimir Putin'e yönelttiği eleştirilerin ardından kayıplara karışan Rus modelin cesedi bir yıl sonra valize gizlenmiş halde bulundu.

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Gretta'nın eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin (23), kız arkadaşını boğarak öldürdüğünü bir yıl sonra itiraf etti. Korovin, kız arkadaşını öldürmesinin Gretta'nın siyasi görüşleri ve Putin hakkındaki düşünceleriyle ilgisi olmadığını, para nedeniyle şiddetli bir kavga yaşadıklarını ve Gretta'yı bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

KORKUNÇ İTİRAF: 3 GÜN BOYUNCA...

Korovin ifadesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedini yeni aldığı bir bavula koyduğunu ve otel odasında cansız bedeniyle üç gün boyunca yattığını söyledi.
Dedektiflere yaptığı açıklamada Korovin, kız arkadaşının hâlâ yaşadığını inandırmak için Gretta'nın sosyal medya hesabından fotoğraflar ve gönderiler paylaşmaya devam ettiğini açıkladı.

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Dmitry Korovin

Gretta'nın öldürülmeden bir ay önce, 2021 Ocak'ında sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ölümüyle ilgili görülmese de günümüzde yaşananlar dikkate alındığında son derece çarpıcı. (Fotoğraflar: sosyal medya / east2west news)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Vladimir Putin
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