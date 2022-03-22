Rus ve Ukraynalı modellerle teknesinde mahsur kaldı! Ülkeleri savaşıyor, onlar hala tatil yapıyor

Ukraynalı bir iş insanı Vitaliy Grechin savaşın hemen öncesinde Rus ve Ukraynalı modellerle teknesinde bir tatil yapmaya karar verdi. Kıbrıs’ta tatil yaptıkları sırada iki ülkenin savaşa girmesi iş insanını etkiledi. Rus ve Ukraynalı modellerle teknesinde mahsur kaldığını dile getiren Grechin, perişan halde olduğunu söyledi.

“ONLARI KORUMAK MİSYONUM HALİNE GELDİ”

Geçen yaz Dubai tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine yerleşen Grechin, kendi ülkesinde savaş patlak verdiğinde 18-23 yaşları arasındaki Rus ve Ukraynalı modellerle birlikte 42. yaş gününü kutluyordu. Savaş haberlerini duyduğunda derin bir umutsuzluk içinde kaldığını dile getiren Grechin, “Çatışma sırasında her iki taraftada arkadaşları ve ailelerini kaybettiler. Her iki ülke içinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle eve dönemedik” ifadelerini kullanıdı.

Teknesinde bulunan kadınları korumanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Grechin, “Gerçekten zor. Bir ülkenin paramparça edildiğini, insanların hayatlarının alındığını, geleceklerinin mahvolduğunu görüyoruz. Hemen hemen hepsi tanıdıkları öldü diye ağladı. Onları savaş alanından uzak tutmak misyonum haline geldi” diye konuştu.

“SON DERECE İYİ ANLAŞIYORLAR”

Gecenin bir yarısında ağlayan üç kadının odasına girerek Kiev’in bombalandığını söylemesi üzerine hayatının değiştiğini ifade eden Grechin, “Doğum günü partisinde herkesin gerçeküstü bir duruma düştüğü bir belirsizlik haline büründük. Aileleri savaşın karşı taraflarında olmasına rağmen teknemde bulunan kadınlar iyi anlaşıyor” dedi.

"BARINMA VE YİYECEK İÇİN HARCIYORUZ"

Grechin eşi ve 14 yaşındaki oğlunun işgalin başlamasından bir süre sonra zorlu bir mücadeleyle ülkelerinden kaçmayı başardıklarını söyledi. 5 gün süren kaçış planıyla ailesinin güvenli bir bölgeye geçtiğini belirten Grechin, Ukrayna’daki mal varlığının azaltmaya başladığını belirtti. Grechin, “Elimdeki nakiti kendim ve çevremdekilerin yiyecek ve barınma masraflarını karşılamak için harcıyorum” diye konuştu.



