Rus ordusu kadınları, el bombaları fırlatmayı ve silah kullanmayı içeren güzellik yarışması düzenliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus ordusunun Ukrayna’daki görevi devam ederken “Kamuflaj Altında Makyaj” adında tuhaf bir güzellik yarışması düzenlendi. Askeri güzellik yarışmasında yaklaşık 40 kadın kıyasıya mücadele etti. Katılımcıları ilk olarak savaş makyajı etabından geçti.

SİLAHLARINI YENİDEN OLUŞTURDULAR

Savaş makyajı etabının sonrasında ise kadın askerlerin gaz işaretlerini takip etmeleri ve özel koruma kıyafetlerini giyerek radyasyon, kimyasak ve biyolojik tehdit içeren sahte bir savaş bölgesindeki bir saldırının üstesinden gelmesi istenildi.

Güzellik yarışmasının bir sonraki etabında ise kadın askerlere saldırı tüfeklerini monte etme ve sökme, AK-74'ten ateş etme ve el bombası atma emri verildi. Son olarak ise beyin halkası olarak isimlendirilen bir genel kültür testine tabi tutuldular ve yaratıcılık ile mutfak becerileri test edildi.



