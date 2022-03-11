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Rus ordusu kadınları, el bombaları fırlatmayı ve silah kullanmayı içeren güzellik yarışması düzenliyor

11.03.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali devam ederken iki ülkenin gündemi de dünya basınında yakından takip ediliyor. Rusya ordusunun Ukrayna sınırlarında harekatına yönelik hamleleri sürerken Rusya’da tuhaf bir güzellik yarışması düzenlendi. Rusya ordusunun içindeki kadın askerlerin kıyasıya mücadele ettiği güzellik yarışması savaş makyajı uygulaması ve savaş becerilerini gösteren garip görevleri içeriyor.

Rus ordusu kadınları, el bombaları fırlatmayı ve silah kullanmayı içeren güzellik yarışması düzenliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus ordusunun Ukrayna’daki görevi devam ederken “Kamuflaj Altında Makyaj” adında tuhaf bir güzellik yarışması düzenlendi. Askeri güzellik yarışmasında yaklaşık 40 kadın kıyasıya mücadele etti. Katılımcıları ilk olarak savaş makyajı etabından geçti.

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SİLAHLARINI YENİDEN OLUŞTURDULAR

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Savaş makyajı etabının sonrasında ise kadın askerlerin gaz işaretlerini takip etmeleri ve özel koruma kıyafetlerini giyerek radyasyon, kimyasak ve biyolojik tehdit içeren sahte bir savaş bölgesindeki bir saldırının üstesinden gelmesi istenildi.

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Güzellik yarışmasının bir sonraki etabında ise kadın askerlere saldırı tüfeklerini monte etme ve sökme, AK-74'ten ateş etme ve el bombası atma emri verildi. Son olarak ise beyin halkası olarak isimlendirilen bir genel kültür testine tabi tutuldular ve yaratıcılık ile mutfak becerileri test edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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