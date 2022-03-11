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Ukraynalı askerler, Rus bombasını böyle imha etti! Saniye saniye kameralara yansıdı

11.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Ukrayna-Rusya savaşından paylaşılan görüntüler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak iki Ukraynalı silah uzmanının bir Rus bombasını imha ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Saniye saniye operasyonun kaydedildiği görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Ukrayna’dan çekilen bir görüntüde iki Ukraynalı silah uzmanı devasa bombayı tutarken görülüyor, biri 'statik boşalmayı' önlemek için üzerine su dökerken, diğeri onu parçalara ayırıyor. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler Ukraynalı askerlerin medyan okuması ve cesaret eylemi olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları arasında yayılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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“BİR BİNAYI YERLE BİR EDEBİLECEK KADAR GÜÇLÜ”

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde bulundukları bölgenin yanında bir Rus bombasının düştüğünü gören İki Ukraynalı asker, çevredekilerin zarar görmemesi için patlayıcıyı etkisiz hale getirmek istedi. Su sişesi kullanarak bombayı imha etmek isteyen askerler patlayıcıyı parçalara ayırdı.

Ortadoğu Enstitüsü'nün Suriye ve Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadele programlarının kıdemli üyesi ve yöneticisi Charles Lister, bombayı 'bir binayı yerle bir edebilecek' kadar güçlü olarak nitelendirdi. Lister, Ukraynalı askerlerin müdahalesini “Akıllara durgunluk veren bir cesaret” diyerek tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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