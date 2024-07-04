Rus Piyanist Evgeny Grinko, Harbiye'de adım atacak yer bırakmadı

Her yıl Türkiye'de konser vermeyi ihmal etmeyen ve ülkede büyük ilgi gören Rus müzisyen Evgeny Grinko İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya geldi. Grinko izleyicileri, Türkçe olarak "İyi akşamlar" sözleriyle selamlayarak başladı.

Aşık Veysel'in unutulmaz eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı söylemeyi büyük bir merakla beklediğini söylerek, '"Arkadaşlarım, Barış Manço'nun şarkılarını çalmayı düşünmemi önerdi. Albümlerini dinledim ve Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısı çok güzeldi. Sonra şarkının Aşık Veysel'e ait olduğunu öğrendim. Kaydettik." deyatını paylaştı.

GRINKO, AŞIK VEYSEL'İN 'UZUN İNCE BİR YOLDAYIM' ESERİYLE BÜYÜLEDİ

Konserde, Aşık Veysel'in unutulmaz eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini yorumlayan Rus Piyanist Evgeny Grinko, "Valse", "Epilogue", "Carousel", "Faulkner’s Sleep", "Field", "Once Upon A Time", "Prologue", "Noir", "Winter Sunshine" ve "Serenade" adlı bestelerini de hayranlarıyla buluşturdu.

Adım atılmayacak kadar büyük bir dinleyici kitlesiyle bir arayan gelen Grinko 2 saat boyunca beslerini çalmaya devam etti. Ayrıca kenid hakkında da küçük detaylar paylaşan Rus piyanist, Müzikle çocuk yaşlarında tanışan Evgeny Grinko, 2010'da çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Valse bestesiyle Türkiye'de popülerliği yakaladı.

Sanatçı, 2014'ten beri, şehir hayatından uzaklaşarak orman içinde küçük bir evde yaşayarak yeni besteler yazıp, belgesel filmler üzerine müzik yapıyor.

Birbirinden farklı besteleriyle dinleyicileri zaman yolculuğuna çıkaran Grinko, Tiny Mouse Tales albümü içinde yer alan beslerinde, plaktan duymaya alıştığı bazı eski masalların atmosferini yeniden yaratmaya çalıştığını belirtti.Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





