Russel Crowe’den yıllar sonra gelen Gladyatör itirafı! “Senaryo tam bir çöptü”

Romalı general 'Maximus Decimus Meridius'a hayat veren Russell Crowe dünya çapında 503 milyon dolar hasılatla kariyerinin en ses getiren yapımlarından biri olan Gladyatör filmi hakkında yıllar sonra ilginç açıklamalarda bulundu. “En İyi Film” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dahil olmak üzere 5 dalda Oscar Ödülü kazanan film hakkında usta oyunca Rusell Crowne Vanity Fair'in yayımladığı röportajında, “Yaptığımız şey özünde harika bir konsepti ama senaryo çöptü. Tam bir çöp!" ifadelerini kullandı.

AYRILMAYI BİLE DÜŞÜNMÜŞ

Filminden birkaç kez ayrılmayı düşündüğünü ancak yönetmen Ridely Scoot ile yaptığı konuşmaların projeye olan inancını arttırdığını dile getiren Crowe, “Gladyatör, benim 20 küsürüncü filmimdi. Yani başrol oyuncusu olarak yeteneklerime güveniyordum. Gladyatör'de emin olmadığım şey; etrafımı çevreleyen dünyaydı" dedi.

GLADYATÖR FİLMİNİN KONUSU

Gladyatör, Roma İmparatorluğu döneminde geçen bir epik aksiyon-drama filmidir. Film, cesaret ve özgürlük için savaşan eski bir Roma generali olan Maximus'un hikayesini anlatıyor. İmparator Marcus Aurelius, Maximus'a Roma İmparatorluğu'nun kontrolünü ele geçirmesi için yardım etmesini teklif eder ancak İmparatorun oğlu Commodus, babasını öldürerek tahtı ele geçirir ve Maximus'un ailesini öldürür. Maximus kaçar ve gladyatör olarak savaşmaya zorlanır. Maximus, Commodus'a karşı isyan başlatır ve özgürlüğü ve kurtuluşu için son bir savaşa girer. Filmde ayrıca Maximus'un dostu olan Afrikalı köle Juba ile birlikte özgürlük ve adalet için mücadele ettiği sahneler de bulunmaktadır.



