Russell Brand hakkındaki iddialar bitmiyor! Eski model sokaklarda peşinden gelerek nasıl seks talep ettiğini anlattı

İngiliz The Times gazetesinin uzun yıllar boyunca yaptığı araştırma sonrasında ünlü komedyen ve aktör Russell Brand’in çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiğinin ortaya çıkması dünyaya damga vurdu.

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin bir dönem eşi olan 48 yaşındaki Brand hakkında çirkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eski bir modelin iddiaları gündeme oldu.

2005'te meydana gelen olayı anlatan ve adını açıklamak istemeyen model, Brand'in 'bir ömür boyu gibi hissettiren' bir süre boyunca kendisini beş adım gerisinden takip ettiğini ve kendisine 'Hadi burada sevişelim' diye bağırdığını iddia etti.

SOKAKLARDA TAKİP ETMİŞ

O sırada 20'li yaşlarında olan model, Brand ile Londra'daki Primrose Hill'de bir barda tanıştığını söyledi. Brand'e kendisiyle birlikte gitmemesini söylemesine rağmen Brand'in onu sokağa kadar takip ettiğini söyledi.

Model açıklamasında "Beni avlıyormuş gibi hissettim. Flörtöz ya da eğlenceli değildi. "Yırtıcı" kelimesi kesinlikle yerinde. Hedefine kilitlenmişti. Niyeti biriyle, herhangi biriyle seks yapmaktı" yorumunda bulundu.

Brand iddiaları 'kesinlikle reddediyor' ve tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunda ısrar ediyor.

