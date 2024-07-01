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Rüştü Onur Atilla ve Nez aşkı gündemde! "Yuva yıktın" yorumları kızdırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 06:56
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2014 yılında dünyaevine girdiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı olarak boşanan ‘Güldür Güldür Show’un oyuncusu Rüştü Onur Atilla Nez ile aşk pozu verince olay oldu. Nez kendisine gelen "Yuvayı yıktın" yorumlarına kızdı.

Rüştü Onur Atilla ve Nez aşkı gündemde! "Yuva yıktın" yorumları kızdırdı

‘Güldür Güldür Show’un oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 20 Haziran’da 10 yıllık eşi Sinem’den boşandı.

'Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla, boşanmasından günler sonra ünlü şarkıcı Nez ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Sosyal medyada Nez'e ‘yuvayı sen yıktın’ yorumları geldi. Aramızda Kalmasın'a göre; Nez ise bu yorumlara isyan etti.

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EVLERİNİ AYIRMIŞLAR

Şarkıcı Nez Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız evliliğine değinerek "Onur Bey kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum açıkçası. Televizyondan gördüğüm bir arkadaş olarak şimdi çok yeni bir ilişkimiz başladı. Biz resmi olarak boşandıktan çok sonra bir araya geldik. Kimsenin yuvasını bozmadım benim içim çok rahat" dedi.

Nez ayrıca “Kadına sürekli saldırıdan vazgeçin. Neden altında bir şeyler aranıyor? Bunları geçelim" ifadelerini de kullandı.

Express


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Nez Rüştü Onur Atilla
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