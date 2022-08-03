Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rusya’da ilginç organizasyon! Binlerce boksör herkesin içinde birbirlerini dövdü

Rusya’da ilginç organizasyon! Binlerce boksör herkesin içinde birbirlerini dövdü

03.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu Moskova'nın hemen dışında düzenlenen Walk the Field adlı etkinliğe 600 kişilik iki ekip katıldı. 1.200 boksörün katıldığı organizasyonda iki grup boş bir sahada birbirlerini dövdü. Aynı anda 1.200 kişinin kavga ettiği anlar izleyicilerin ilgisini çekti. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral oldu.

Rusya’da hafta sonunda Prens Mikhail Vorotynsky liderliğindeki Rus birliklerinin Kırım ordusunu yenmeyi başardığı Molodi Savaşı’nın 450. yıl dönümü kutlandı. Kutlama kapsamında yapılan etkinlikte 1.200 boksör bir araya gelerek izleyicilere devasa bir dövüş sundu. Sarı ve siyah tişörtlü iki grup boksörün karşılıklı olarak dizilmesiyle başlayan etkinlik ilginç anlara sahne oldu.

Yıllar sonra aseksüel olduğunu keşfetti! “Bir cinsel ilişki yaşamayacağım için mutluyum”Yıllar sonra aseksüel olduğunu keşfetti! “Bir cinsel ilişki yaşamayacağım için mutluyum”

KİMSE YARALANMADI

1

Birkaç dakika boyunca süren dövüşte boksörlerin yumrukları havada uçuştu. Bazı katılımcıların herhangi bir boks ringinde izin verilmeyen hareketleri yaptığı ve kurallara uymadığı görüntülendi.

2

Etkinlik şimdiye kadar kavga eden sayısının en yüksek olduğu organizasyon olarak tarihe geçmeyi başardı. Molodi Savaşı’nın anısına düzenlenen etkinlikte katılımcıların hiçbirinin yaralanmadığı yetkililer tarafından bildirildi.

Evlatlık olduğunu biliyordu! Ama kraliyet ailesinden bir prenses olduğundan haberi yoktuEvlatlık olduğunu biliyordu! Ama kraliyet ailesinden bir prenses olduğundan haberi yoktu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozlara doyamadı! Denize girerken paylaşınca...Bikinili pozlara doyamadı! Denize girerken paylaşınca...
Tam 350 yıldır öylece duruyordu! Hazine çıktıTam 350 yıldır öylece duruyordu! Hazine çıktı
Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...
Anahtar Kelimeler:
Rusya boksör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”

Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yaz aylarının favori yiyeceği egzamayı azdırıyor

Yaz aylarının favori yiyeceği egzamayı azdırıyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.