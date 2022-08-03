Rusya’da ilginç organizasyon! Binlerce boksör herkesin içinde birbirlerini dövdü

Rusya’da hafta sonunda Prens Mikhail Vorotynsky liderliğindeki Rus birliklerinin Kırım ordusunu yenmeyi başardığı Molodi Savaşı’nın 450. yıl dönümü kutlandı. Kutlama kapsamında yapılan etkinlikte 1.200 boksör bir araya gelerek izleyicilere devasa bir dövüş sundu. Sarı ve siyah tişörtlü iki grup boksörün karşılıklı olarak dizilmesiyle başlayan etkinlik ilginç anlara sahne oldu.

KİMSE YARALANMADI

Birkaç dakika boyunca süren dövüşte boksörlerin yumrukları havada uçuştu. Bazı katılımcıların herhangi bir boks ringinde izin verilmeyen hareketleri yaptığı ve kurallara uymadığı görüntülendi.

Etkinlik şimdiye kadar kavga eden sayısının en yüksek olduğu organizasyon olarak tarihe geçmeyi başardı. Molodi Savaşı’nın anısına düzenlenen etkinlikte katılımcıların hiçbirinin yaralanmadığı yetkililer tarafından bildirildi.



