Rusya'da korkutan kaza: İki uçağın kanatları çarpıştı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı’nda 2 uçak yolcularını indirdikten sonra kendi yerlerine doğru ilerlerken kanatları birbirine çarptı.
Royal Fligth ile Aerolot havayollarına ait uçakların kanatlarının birbirine çarpmasının ardından her 2 uçağın bir sonraki uçuşları iptal edildi. Uçaklar hangara çekilerek bakıma alındı.
Kaza sırasında uçaklarda hiçbir yolcunun bulunmadığı açıklanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
'Ölüleri evlere gömmüşler!' Tüyleri diken diken eden detay
Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti
Skandal görüntünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
Kanserden şüpheleniyorlardı, akciğerinden böcek çıktı!
Ameliyatı yapan doktor şaştı kaldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum