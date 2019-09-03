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Rusya'da korkutan kaza: İki uçağın kanatları çarpıştı

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.

Rusya'da korkutan kaza: İki uçağın kanatları çarpıştı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı’nda 2 uçak yolcularını indirdikten sonra kendi yerlerine doğru ilerlerken kanatları birbirine çarptı.

Royal Fligth ile Aerolot havayollarına ait uçakların kanatlarının birbirine çarpmasının ardından her 2 uçağın bir sonraki uçuşları iptal edildi. Uçaklar hangara çekilerek bakıma alındı.

Kaza sırasında uçaklarda hiçbir yolcunun bulunmadığı açıklanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.


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