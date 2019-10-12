Mynet Trend

Rusya'da telefonda konuştuğu kişiye sinirlenen kişi, yayaları böyle ezdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Rusya’da yolda ilerleyen aracın sürücüsü telefonda konuştuğu kişiye kızınca arabasıyla önce bir okul öğrencisine ardından yaşlı bir adama çarptı.

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde dün akşam saatlerine doğru araçlar trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsü bir anda aracının direksiyonunu 11 yaşındaki okul öğrencisinin üstüne kırdı. Çocuk hızla gelen aracın çarpmasıyla birlikte havada takla attı. Çocuk yolun ortasından gelen tramvayın önüne düşerken sürücü aracını bu kez yol kenarında ilerleyen yaşlı bir adamın üstüne sürdü. Yaşlı adamda çarpmanın şiddetiyle havada takla atıp yere düştü. Sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna tekrar dönüp trafikte ilerlemeye devam etti.

Yaşanan bu ilginç olayın ardından polis tarafından sürücünün gözaltına alındığı duyuruldu. Kazada yaralanan 11 yaşındaki okul öğrencisinin vücudunun bazı kısımlarında kırıklar olduğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken aracın çarptığı yaşlı adamın ise sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam edilirken sürücünün ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılacağı ve büyük olasılıkla cezaevine gönderileceği öğrenildi. Sürücünün ilk ifadesinde telefonda görüştüğü kişiye çok sinirlendiği ve bu nedenle yayaların üstüne aracını sürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

(İHA)

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!
Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

İspanyol turist kalede mahsur kaldı

İspanyol turist kalede mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!

İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!

Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!

Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!

Yavru fili kurtarmak için kendilerini feda ettiler!

Yavru fili kurtarmak için kendilerini feda ettiler!

Bu fotoğraflarda photoshop yok! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu fotoğraflarda photoshop yok! Gözlerinize inanamayacaksınız

Vegan kadına yaptıkları şaka pahalıya mal oldu!

Vegan kadına yaptıkları şaka pahalıya mal oldu!

Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi

Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.