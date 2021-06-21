Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Rusya’dan iki ödülle döndü! Türk yapımı ‘Bir Düş Gördüm’ filminin uluslararası başarısı göz doldurdu

Rusya’dan iki ödülle döndü! Türk yapımı ‘Bir Düş Gördüm’ filminin uluslararası başarısı göz doldurdu

21.06.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metrajlı filmi "Bir Düş Gördüm", Kinofestival "Light Of The World"den iki ödülle döndü. Rusya'da bu yıl 11'incisi gerçekleşen festivalin "Çocuklar için Yetişkinler" kategorisinde yarışan film, "En İyi Yabancı Film" ve "En İyi Sinematografi" dallarında iki ödüle layık görüldü.

Rusya’dan iki ödülle döndü! Türk yapımı ‘Bir Düş Gördüm’ filminin uluslararası başarısı göz doldurdu

Çeri'nin filmi, daha önce de Hindistan'da "11. Dada Saheb Phalke Film Festival-22"de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Nepal Uluslararası Film Festivali"nde "En İyi Uzun Metrajlı Film için IFFS Don Kişot Ödülü"nü ve Amerika'da "New York Uluslararası Film Yapımcıları Festivali"nde "En İyi Sinematografi" ödülünü kazandı.

BİR DÜŞ GÖRDÜM FİLMİ HAKKINDA

2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

Dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm"ün konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."

(AA)

‘Bir Düş Gördüm’ filmi Amerika Birleşik Devletleri’nden iki ödülle döndü‘Bir Düş Gördüm’ filmi Amerika Birleşik Devletleri’nden iki ödülle döndü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarına müjde, Pokemon Unite geliyor! iPhone kullanıcılarına müjde, Pokemon Unite geliyor!
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Geçen yıl çocuk sahibi oldular! Beraber sete koştular Geçen yıl çocuk sahibi oldular! Beraber sete koştular
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her gün evinden işine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün evinden işine ‘uçarak’ gidiyor

Güzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmedi

Güzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmedi

10 çocuklu ailenin akşam yemeği sosyal medyayı şaşırttı

10 çocuklu ailenin akşam yemeği sosyal medyayı şaşırttı

Maliyeti 10 TL bile değil! Kireçten kurtulmak için...

Maliyeti 10 TL bile değil! Kireçten kurtulmak için...

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.