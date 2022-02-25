Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı mı? sorusunun yanıtı çıkan haberler sonrası merak konusu oldu. Avrupa kamu televizyon ve radyo yayıncıları birliği ya da bilinen adıyla Avrupa Yayın Birliği'nden Rusya ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Rusya'ya Ukrayna'ya saldırı dolayısıyla tepki gösterildi. Peki Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı mı? Rusya Eurovision Şarkı Yarışmasına katılamayacak mı 2022? Avrupa Yayın Birliği'nin Rusya ile ilgili açıklaması haberimizde.
Avrupa Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışmasından diskalifiye edildiği belirtildi.
Avrupa Yayıncılar Birliği, Rusya’nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği vurguladı.
İşte Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklama:
“Uluslararası etkileşimi öne çıkaran, karşılıklı anlayışı ve izleyicileri, müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan bu kültürel yarışmanın değerlerini koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz.”
2022 Eurovision Şarkı Yarışması 10 Mayıs Salı gübü saat 22.00'de başlayacak.
2022 Eurovision Şarkı Yarışması 14 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen finalle sona erecek.
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