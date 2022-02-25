Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı mı? sorusunun yanıtı çıkan haberler sonrası merak konusu oldu. Avrupa kamu televizyon ve radyo yayıncıları birliği ya da bilinen adıyla Avrupa Yayın Birliği'nden Rusya ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Rusya'ya Ukrayna'ya saldırı dolayısıyla tepki gösterildi. Peki Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı mı? Rusya Eurovision Şarkı Yarışmasına katılamayacak mı 2022? Avrupa Yayın Birliği'nin Rusya ile ilgili açıklaması haberimizde.

RUSYA, EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI'NDAN ÇIKARILDI MI?

Avrupa Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışmasından diskalifiye edildiği belirtildi.

RUSYA, EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI'NA KATILAMAYACAK MI?

Avrupa Yayıncılar Birliği, Rusya’nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği vurguladı.

İşte Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklama:

“Uluslararası etkileşimi öne çıkaran, karşılıklı anlayışı ve izleyicileri, müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan bu kültürel yarışmanın değerlerini koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz.”

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN 2022?

2022 Eurovision Şarkı Yarışması 10 Mayıs Salı gübü saat 22.00'de başlayacak.

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI FİNALİ NE ZAMAN?

2022 Eurovision Şarkı Yarışması 14 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen finalle sona erecek.

