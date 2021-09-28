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Rusya, gizemli kuş ölümlerini konuşuyor! ''Kıyamet sahnesi gibi''

28.09.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyamet sahnelerini andıran görüntü Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi, Ust-Tarka köyünde çekildi. Yüzlerce ölü kuzgunun yere düştüğünü gören köylüler dehşete kapılırken, veteriner Sergei Kuzlyakin toplu kuş ölümünün nedeninin araştırıldığını ancak 46 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Rusya, gizemli kuş ölümlerini konuşuyor! ''Kıyamet sahnesi gibi''

Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi, Ust-Tarka'da yollar üzerinde yüzlerce ölü kuzgun görüntülendi. Yerel basın Bezformata'ya göre, ölü kuşların gökten düştüğünü gören sakinler endişe ve dehşet içindeyken diğer kuşların ya da başka bir hayvan türünün zarar görmediği belirtildi.

Kuzgunların öldüğü bölgede veterinerlik yapan Sergei Kuzlyakin, yerel basına verdiği demeçte, toplu kuş ölümünün nedenini belirlemek için testlerin yapıldığını söyledi. Kuzlyakin, "1975'ten beri doktor olarak çalışıyorum ve bunu ilk defa görüyorum. Şok oldum" dedi.

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Veterinere göre, yetkililer kuş leşlerini toplamakla meşgul. Birkaç ceset laboratuvarda incelenmek üzere alınırken, diğerleri ise yakıldı.

KIYAMET SAHNESİ GİBİ

Köylüler, bu görüntülerin kıyamet sahnelerine benzediğini söylerken, sürülerin aniden gökten yere düşmeleri dünyadaki örneklerine de dikkat çekilerek açıklandı.

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Bunu toplu kuş ölümü diye açıklayan yetkililer, on yıl önce Arkansas'ta gökyüzünden binlerce kuşun düştüğünü, yakınlarındaki bir nehirde ise 100 bin tatlı su balığının öldüğünü, İtalya'da da kumru ölümlerinin gerçekleştiğini bildirdiler.

Raporda, gizli hükümet deneyleri, insan faaliyetleri, değişen iklim durumu gibi olası nedenler üzerinde durulduğu kaydedildi.

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Rusya
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