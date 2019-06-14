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Rusya Komünist Partisi Çernobil dizisinin yasaklanmasını istedi

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SİNEMA TV  | 14.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Listelerde birinci sıraya oturan Çernobil dizisiyle ilgili tartışmalar sürüyor! Rusya Komünist Partisi Sovyetler Birliği döneminde yaşanan nükleer felaketi konu alan Çernobil dizisinin Rusya’da yasaklanmasını talep etti.

Rusya Komünist Partisi Çernobil dizisinin yasaklanmasını istedi

Rusya Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Bilgi, Teknoloji ve Bilişim Ofisine (Roskomnadzor) yaptığı resmi başvuru ile tüm dünyada büyük yankı uyandıran ‘Çernobil’ dizisinin Rusya’da yasaklanmasını istedi.

Batılı ülkelerin diziyi Rusya’ya karşı kara propaganda yürütmek için kullandığını ileri süren Rusya Komünist Partisi İcra Kurulu Başkanı Sergey Malinkoviç dizi ile ilgili Federasyonu Bilgi, Teknoloji ve Bilişim Ofisine (Roskomnadzor) başvuru yapıldığını açıkladı.

Dizinin baştan aşağıya Sovyetler Birliği ile ilgili kara propagandayla dolu olduğunu savunan Malinkoviç, “Çernobil faciası bir gerçek. Fakat HBO kanalı bu felaketi ideolojik hedef haline getirdi” dedi.

Dizide bahsi geçen birçok durumun yalan olduğunu söyleyen Malinkoviç, dizi detaylarındaki kronolojinin, bilgilerin ve hikayenin bütününün uydurma olduğunu iddia etti.

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Malinkoviç Çernobil dizisinin Rusya’da yasaklanması ve dizinin yapımcıları ile ilgili başvuru yaptıklarını duyurdu.

26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’ya bağlı Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde büyük bir patlama meydana gelmiş ve bu kazanın ağır sonuçları sadece Ukrayna, Belarus ve Rusya’yı değil, Doğu Avrupa, Karadeniz ve Türkiye gibi birçok ülkede hissedilmişti.

PUTİN'DEN "ÇERNOBİL"İ BİZ DE ÇEKELİM TALİMATI

Rus medyası daha önce Putin'in 'Çernobil'i Rus bakış açısıyla anlatan bir dizi çekme talimatı verdiğini iddia etmişti.

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Buna göre, Rus yapımı dizide Çernobil felaketinde ABD'nin parmağı olduğu tezi ön plana çıkarılacak.

Felaketin yaşandığı gün tesiste bir CIA ajanının olduğu senaryosu işlenecek. Rus medyasının öne sürdüğüne göre, o gün tesiste Amerikan istihbarat servisi ajanlarının olduğuna dair tarihi kanıtlar bulunuyor.

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