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Rusya-Ukrayna savaşı futbola da sıçradı! Dünya devi Chelsea'ye el konulabilir...

24.02.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından dünya çalkalanmaya başladı. Birçok insanın hayatını kaybettiği savaşta ilginç hamleler geliyor... Dünya devi Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in İngiltere'ye girişi yasaklandı. Putin hayranlığıyla tanınan ünlü ismin bundan sonraki vize başvurularının da reddedileceği öne sürüldü. İngiliz meclisinde ise Chelsea'ye el konulması teklif edildi. İşte detaylar...

Rusya-Ukrayna savaşı futbola da sıçradı! Dünya devi Chelsea'ye el konulabilir...

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı tüm dünyada gündem oldu. Dünyanın birçok ülkesi Rusya'yı kınarken büyük yaptırımların gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca savaştaki tansiyon futbola da sıçradı. Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in takımı Chelsea'ye el konulabilir. İşte detaylar...

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

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Rus milyarder Roman Abramovich, Vladimir Putin ile yakın ilişkisiyle biliniyor. İddiaya göre Roman Abramovich'in İngiltere'ye giriş vizesi iptal edildi. İngiliz yetkililer Roman Abramovich'in turist olarak bile ülkeye geri dönmesini istemediğini ifade etti.

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CHELSEA'YE EL KONULABİLİR

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İngiliz meclisinde Chelsea'ye el konulması bile teklif edildi. Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'ye yaptırım uygulanmasını savunan İngiliz yetkililer bu konuda meclise büyük baskı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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