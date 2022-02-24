Rusya-Ukrayna savaşı futbola da sıçradı! Dünya devi Chelsea'ye el konulabilir...

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı tüm dünyada gündem oldu. Dünyanın birçok ülkesi Rusya'yı kınarken büyük yaptırımların gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca savaştaki tansiyon futbola da sıçradı. Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in takımı Chelsea'ye el konulabilir. İşte detaylar...

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

Rus milyarder Roman Abramovich, Vladimir Putin ile yakın ilişkisiyle biliniyor. İddiaya göre Roman Abramovich'in İngiltere'ye giriş vizesi iptal edildi. İngiliz yetkililer Roman Abramovich'in turist olarak bile ülkeye geri dönmesini istemediğini ifade etti.

CHELSEA'YE EL KONULABİLİR

İngiliz meclisinde Chelsea'ye el konulması bile teklif edildi. Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'ye yaptırım uygulanmasını savunan İngiliz yetkililer bu konuda meclise büyük baskı yapıyor.

