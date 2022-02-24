Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ağır yaptırımlar kapıda... Futbol dünyası bu olaya sessiz kalmadı. UEFA, Rusya'yı sert bir dille kınarken 25 Şubat günü acil bir toplantı kararı aldı.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

UEFA yaptığı paylaşımda, ''Rusya'nın saldırısını endişeyle takip ediyoruz. Ukrayna'ya devam eden Rus askeri işgalini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Futbol severler UEFA'nın bu paylaşımına kısa süre içinde büyük ilgi gösterdi. Binlerce beğeni alan bu paylaşımın ardından bomba bir iddia ortaya atıldı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ RUSYA'DAN ALINIYOR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin acil bir toplantı kararı aldı. 25 Şubat günü yapılacak toplantı sonrası şampiyonlar ligi finali Rusya'dan alınacak. Petersburg şehrinde oynanması planlanan final, Ukrayna'ya saldırı sonrası iptal olacak.

PUTIN BÖYLE BİR HAMLE BEKLEMİYORDU

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yaptığı saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Putin, "Bu saldırıyı yapmak zorundaydık. Gerçekten büyük riskler söz konusuydu. Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olacak ve bunu yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Putin'in olumlu olarak verdiği bu mesajların ardından şampiyonlar ligi finalinin Rusya'dan alınması büyük bir şok etkisi yaratacak.



