MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rutkay Aziz ödülünü TTB’ye adadı! Sosyal medyayı salladı

Rutkay Aziz ödülünü TTB’ye adadı! Sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

Altın Koza Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Rutkay Aziz, yaptığı konuşmada ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adadı.

Rutkay Aziz ödülünü TTB’ye adadı! Sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27’ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. Birçok sanatçı ve oyuncunun katıldığı törende, Ercan Kesal’ın senaryosunu yazdığı ‘Nasipse Adayız’ en iyi film dalında Altın Koza’nın sahibi oldu.

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu Nur Sürer’e ise ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti.

Bir diğer ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ise oyuncu, tiyatrocu ve yönetmen Rutkay Aziz’e verildi. Aziz’e ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

altinkoza.odul-660x464

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü alırken konuşma yapan Rutkay Aziz, “Onur ödülü. Ben bu ödülü, son derecede onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipleri Birliği’ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun” ifadelerini kullanarak ödülü Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emekçilerine armağan etti.

“İYİ Kİ DUYARLI SANATÇILAR VAR”

TTB, bu mesajı sosyal medya hesabından “Sevgili Rutkay Aziz’e tüm sağlık emekçileri adına teşekkür ediyoruz. İyi ki duyarlı sanatçılar var” ifadeleriyle selamladı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak “Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz” eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef alarak birliğin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti. Bahçeli’nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
MasterChef hayalleri kısa sürdü!MasterChef hayalleri kısa sürdü!
Yaş farkı gündem oldu!Yaş farkı gündem oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Kadın yolcu saldırıya uğradığı anları telefonuyla çekti
Kadın yolcu saldırıya uğradığı anları telefonuyla çekti
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nilperi Şahinkaya'dan estetik açıklaması! 'Korkuyorum'
Beklenmedik açıklama! 'Korkuyorum'
Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek! Milli Eğitim Bakanlığı’yla...
Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşme halinde...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına 'photoshop' yapınca yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
MasterChef Walison Fonseca kimdir? MasterChef'in yeni yarışmacısı Brezilyalı Walison Fonseca ne iş yapıyor?
MasterChef'in yeni yarışmacısı belli oldu!
MasterChef Selin kimdir? MasterChef Türkiye'den elenen Selin Aydın kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi
MasterChef hayalleri kısa sürdü!
Hadise takipçilerini yıllar öncesine götürdü!
Hadise takipçilerini yıllar öncesine götürdü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.