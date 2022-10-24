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Rüya eş anlamlısı nedir? Rüya Rahat kelimesi de birden fazla anlamı bulunmasının yanı sıra anlamlarına göre isim ya da sıfat olarak cümle içinde kullanılabilir.

24.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Farklı dillerden birçok kelime zaman içinde yapısal anlamda değişip Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Rüya kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Rüya kelimesi dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiş olan bir kelimedir. Arapçada "görüngü, düş" anlamına gelen "ruˀyāˀ" kelimesinden alıntıdır. Peki, rüya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir? Rüya Rahat kelimesi de birden fazla anlamı bulunmasının yanı sıra anlamlarına göre isim ya da sıfat olarak cümle içinde kullanılabilir.

Arapçadan dilimize Türkçeleşerek geçen "rüya" kelimesi cümle içinde isim türünde kullanılır. Rüya kelimesi dilimize benzer bir anlamda geçmiş olsa da zaman içerisinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Gerçek anlamı dışında mecaz anlamlara da sahip bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre rüya kelimesinin anlamları:

  • Düş
  • (Mecaz) Gerçekleşmesi imkânsız olan durum
  • (Mecaz) Gerçekleşmesi beklenen ve istenen şey

Rüya kelimesini hem gerçek hem de mecaz anlamda cümle içinde kullanabiliriz. Rüya kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Rüyamda onun öldüğünü görmüştüm.
  • Onunla bir hayat kurmak çok uzak bir rüyaydı onun için.
  • Rüyalarını süsleyen okula gitmeyi o kadar çok istiyordu ki gece gündüz çalışıyordu.
  • Rüya gibi bir tatil yapmışlardı.
  • Geçen aylarda gördüğü rüyası çıkınca çok rahatsız hissetmişti.
  • Sınava o kadar çalışıyordu ki artık test kitapları rüyalarına giriyordu.
  • Sen böyle giderse bırak bir işte çalışmayı rüyanda bile göremezsin çalıştığını.
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Rüya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir dilde bir kelimenin birden fazla anlamı bulunabilir. Bu durum da eş anlamlıların çeşitlilik göstermesini sağlar. Kelimeler farklı anlamlar kazanmasıyla ya da zaman içerisinde kelimelerin anlamlarında değişiklik yaşanırsa eş anlamlı kelimeler de değişiklik gösterir. Bu nedenle Türkçede eş anlamlılık net çizgilere sahip değildir. Rüya kelimesi de birden fazla anlama geldiği için rüya eş anlamlısı kelimeler farklılık gösterebilir. Rüya kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Düş
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Rüyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Rüya ve rüyanın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Dün gece gördüğüm rüyanın etkisinden hala kurtulamadım.
  • Şu hayatta çocukluğumdan beri bir tek rüyam var o da ülkenin en ünlü şarkıcısı olmak.
  • Gündüz hayalimde geceleri düşümdesin.
  • Dün gece gördüğü düş onu çok rahatsız etmiş.
  • Kurduğu düşleri gerçekmiş gibi yaşamaya devam ederse delirecek.
  • Gözlerinin kapandığını fark edince düş görmemek için ayılmaya çalıştı.
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