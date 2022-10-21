İz eş anlamlısı nedir? İz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İz kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde kökeni Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçede "ayak izi, yara izi" anlamına gelen "éz" ya da "iz" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelimenin "i-" veya "iy-" kökünden türediği düşünülse de bu evrimin yazılı örneği olmadığü için sadece bir savdır. İzin eş anlamlısı bulunduğu gibi dilimizde çeşitli anlamlara karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre iz kelimesinin anlamları şu şekildedir:
(isim, matematik) Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit.
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