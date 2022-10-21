İz eş anlamlısı nedir? İz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İz kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde kökeni Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçede "ayak izi, yara izi" anlamına gelen "éz" ya da "iz" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelimenin "i-" veya "iy-" kökünden türediği düşünülse de bu evrimin yazılı örneği olmadığü için sadece bir savdır. İzin eş anlamlısı bulunduğu gibi dilimizde çeşitli anlamlara karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre iz kelimesinin anlamları şu şekildedir:

(isim) Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare. (isim) Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti. (isim) Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare. (isim) Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser. (isim, matematik) Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit. İz kelimesiyle ilgili örnek cümleler aşağıda verilmiştir:

Yağmur nedeniyle arabanın her tarafı iz olmuştu.

Olay yerinde hiçbir ize rastlanamadı.

Evinde yaşadığına dair hiçbir iz bulamadık.

Hayatıma bıraktığın izleri asla unutmayacağım.

Öğretmenimiz bize iz çizmemiz için bir saatlik süre verdi.

İz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İz eş anlamlısı bulunan sözcüklerdendir. İzin eş anlamlısı kelimeler cümle içinde iz yerine kullanılabilirler. Bu kullanım cümlede anlatım bozukluğu oluşturmaz. İzin eş anlamlısı olan kelimeler:

Alamet

Bulaşık

Çığır

Delalet

Emare

Eser

Kanıt

Kalıntı

Nişan

Yer

İzin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İz kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak bu eş anlamlı kelimelerin kullanımını daha iyi anlamamızı sağlar. İz eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Bu konuyla ilgili bir kanıt sunabilir misin?

Gidişi sonrasında büyük çığır açmıştı.

Polis, hiçbir eser bulamamıştı.

Ceset tespit edilirken hiç yaradan eser bulamadı.

Bana bu konuyla ilgili kanıt sunabileceksen sana inanacağım.

Efes'teki kalıntılar koskoca bir uygarlığın resmidir.



