Mazi eş anlamlısı nedir? Mazi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başka dillerden Türkçeye geçen ve dilimize yerleşen birçok kelime bulunur. Bu kelimelerden biri de mazi kelimesidir. Arapçadan gelmiştir. İsim türünde bir kelimedir. Atasözleri ve deyimlerde de kullanılır. Mazi kelimesi Arapçada "bitmiş, geçen, geçmiş" anlamlarına gelen "māżī" kelimesinden evrilmiştir. Türkçeye geçerken de bu anlamını korumuştur. Türk Dil Kurumuna göre mazi kelimesinin iki anlamı vardır:

Geçmiş

(Dil bilgisi) Geçmiş zaman

Bu kelime ülkemizde farklı bölgelerde farklı şekilde de kullanılır. Örnek olarak Erzurum'da kağnı tekerleğinin dingili anlamına gelen bir kelimedir. Mazi kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Maziyle övünmek hayatına yaptığı tek kötülüktü.

Maziye o kadar takılı kalmıştı ki geleceği bırak şimdisini göremiyordu.

Mazi kelimesinin kullanıldığı atasözleri ve deyimler de bulunur. Ayrıca farklı kelimelerle birleşerek yeni birleşik kelimeler üretebilir. Bu durum için Türk Dil Kurumunun verdiği örnekler:

(Deyim) Maziye karışmak:Geçmişte kalmak, yürürlükten ve işlerlikten çıkmak.

(Birleşik kelime) Naklî mazi: Belirsiz geçmiş zaman.

Mazi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Farklı yazılsalar da eş anlamlı kelimelerin aynı ya da benzer anlama gelmeleri, cümle içinde herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermezler. Ancak birden fazla anlamı ve birden fazla eş anlamı olan kelimelerde, eş anlamlı kelimelerini kullanırken mutlaka asıl kelimenin cümle içerisinde hangi anlamda kullanıldığına bakmak gerekir. Aksi takdirde cümlede anlatım bozukluğu meydana gelir.

Mazi kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır. "Geçmiş" ve "geri" kelimeleri mazinin eş anlamlısı kelimelerdir.

Mazinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi pekiştirebilmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Mazi eş anlamlısı kelimeler ve mazi kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler:

Mazisi kalbimde yaraydı.

Saçlarımdan kara geçmişim, bugünümü yerle yeksan ediyor.

O dediğin sevgi geçmiş de kaldı, biz artık ileriye bakalım.

Geçmişe mazi yenmişe kuzu derler.

Hayallerimiz maziye karıştı gitti.

O günler geride kaldı, artık her şey için çok geç.

Artık geride özleyeceğim ne birisi ne de hislerim kalmıştı.

Geçmişine dair özlediği çok şey vardı.



