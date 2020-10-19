Rüyada iğne görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada görülen iğne, rüya ilmi açısından önemlidir çünkü bu minvalde rüyalar haberci rüyalardır. Rüyada iğne görmek çoğunlukla hayatın düzene sokulmasına, kısmete ve terfiye yorulsa da iğne; dedikodu, ayıplanmak, ihanet ve ayrılık anlamlarına da gelir. Dini kaynaklarda ise iğne nasihat için bir araç, iplik nasihatin ta kendisidir. İğneye dair yorumlar, rüyayı gören kişinin yaşı, maddi durumu hatta sağlığına göre değişebilir. Rüyada iğne görmekle ilgili uzman yorumlarını yazımızdan okuyabilirsiniz. Rüyada İğne Görmek Rüyada iğne görmek; bekarsanız evleneceğinize, hamileyseniz bir kızınız olacağına, fakirseniz maddi durumunuzun düzeleceğine delalet eder. Eğer rüyanızda iğne görüyorsanız bu, işlerinizin düzgünlüğüne yahut bozulmuş dağılmış bir işinizi düzeltme isteğinize yorulur. Bu rüya kendisi ile iyi anlaşılan erkek ve kadına da delalet eder. Elinizde iğne ile kendinizi gördüyseniz bu iyi biri olmaya çalıştığınıza, dine yönelip selamete ermek istediğinize, yaptığınız işte olduğunuz konumdan daha iyi yerlere geleceğinize delalettir. Böyle bir rüya gördüyseniz çevreniz tarafından sevilip sayılan el üstünde tutulan ya da tutulmak istenen kişi siz olabilirsiniz. Rüyanızda biri tarafından size iğne veriliyorsa iğneyi veren kişiden yardım, destek görebilirsiniz. Hastaysanız şifa bulabilir, sevdiğinizden ayrıysanız her an kavuşabilir, beklenmedik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Rüyada görülen iğne kırılıyorsa, eğiliyorsa yukarıdaki olumlu yorumların tam aksine işleriniz, ilişkileriniz bozulabilir. Böyle bir rüya gördüğünüz dönemde sağlığınıza daha çok dikkat etmelisiniz. Bazı sıkıntılar ve şanssızlıklar da sizi bulabilir. İğneyi yatak odanızda gördüyseniz eşinizle ya da sevgilinizle aranız bozulabilir. Rüyada İğne İplik Görmek Rüyada iğne iplik görmek de yine iğne görmek ile benzer anlamlara sahiptir. Rüyanızda iğne iplik gördüyseniz kısmetiniz açılabilir, maddi anlamda durumunuz düzelebilir. Rüyanızda iğneye iplik geçiriyorsanız bu kadın şeklinde de yorumlanır. Eğer erkekseniz rüyanızda iğne iplikle bir şey dikmeden duruyorsanız bu iyi huylu makbul bir kadınla tanışacağınıza hatta evlenebileceğinize delalettir. Rüyayı gören herhangi bir kişi iğne iplikle dikiş yapıyorsa bu düzeninizi bulmanıza ve halinizin iyiye gideceğine işarettir. Dini anlamda mertebenizin yükselebileceği de yorumlar arasındadır. İğne iplikle eski, sökük bir elbiseyi sağlam bir biçimde dikiyorsanız bu dedikodu ve gıybetten tövbe edeceğinizin, günahlarınız için Allah'tan af dileyeceğinizin alametidir.

Rüyada Toplu İğne Görmek Bazı tabircilerce hayırlı bir şekilde yorumlanan bu rüya, iğne görmenin genel anlamında olduğu gibi kısmetin açılmasına delalettir. Fakat her görülen rüya gibi gören kişiye ve rüyanın diğer detaylarına bağlı olarak anlamı değişebilir. Rüyanızda toplu iğne gördüyseniz kısmetiniz açılabilir, müjdeli bir haber alabilir, hayalini kurduğunuz umduğunuz şeylere kavuşabilir, hayırlı bir evlat sahibi olabilirsiniz. Eğer elinizde toplu iğne tutuyorsanız hayatınızda kötü giden olayları sevdiğiniz kişilerin yardımıyla yapabilirsiniz yoluna koyabilirsiniz. Toplu iğne görmek kimi zaman ihtişama kimi zaman dostlarınızla hoş sohbete delalet edilir. Bazı tabircilere göre toplu iğne görmek uğursuzluk getirir. Böyle bir rüya sonucunda kalıcı olmayan ama canınızı sıkacak bazı olaylar yaşanabilir. Siniriniz bozulabilir, üzülebilirsiniz. Yaşayacağınız olumsuzluklar sonradan önemsemeyeceğiniz gelip geçici şeyler olabilir bu yüzden canınızı çok sıkmayın. Eğer toplu iğneyi kendi yakanıza iliştiriyorsanız bu size yakın bir kişinin sevdiklerinizle aranızı bozacağı anlamına gelir.

Rüyada İğne Battığını Görmek Rüyada iğne battığını görmek genelde iyi yorumlanmaz çünkü iğne batması ayıplamanın ve ayıplanmanın simgesidir. Rüyada bir başkasına iğne battığını gördüyseniz o kişiyi ayıplayıp hakkında dedikodu yapacağınıza ve sonrasında sizinde başkalarından aynı muameleyi göreceğinize delalettir. Rüyada iğne battığını gören kişi geçmişte çektiği acıları tekrar hatırlar ve hisseder. Yaşanan acı verici olayların izlerini hala taşır ve o olayları unutamaz. Rüya sahibi yaşananlardan dolayı pişmanlık duysa da zarar verdiği insanlarda ona karşı cephe alacak ve onu affetmeyecektir. Pişman olan rüya sahibi bu rüyadan sonra sevdiklerinden yardım alıp ruhen iyileşebilir. Kimi tabircilere göre rüyada iğne battığını görmek; kişi bekarsa zengin bir eşe sahip olacağına, hayırlı haberlere ve bol kazanca yorulur. Rüyada İğne Vurulan Birini Görmek Rüyada iğne vurulan birini görmek uzun süreden beri çabaladığınız işlerde başarılı olacağınıza ve maddi kazanç sağlayacağınıza, sevinçli haberler alacağınıza, hayatınız boyunca kendinizi garantiye alarak yaşayacağınıza, tutumlu bir kişi olduğunuza delalettir. Böyle bir rüyadan sonra tatile çıkabilirsiniz. Bu rüyanın diğer anlamları ise sıkıntılı bir döneme girebileceğiniz ve yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz şeklindedir. İşleriniz bozulabilir maddi anlamda dara düşebilirsiniz.

Rüyada Firkete İğne Görmek Rüyada görülen firkete iğne genel anlamda kişinin azim ve başarısı ile doğru orantılı olarak kazancının artacağı, mevkisinin yükseleceği, önemli atılımlar yapacağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyanızda firkete iğne gördüyseniz uluslararası konularda yanlış kararlar alabilirsiniz, böyle bağlantılarınız varsa dikkatli olmalısınız. Bu rüyaya dair yapılan olumsuz yorumlar ise fikirlerinizin başkaları tarafından çalınabileceği, hakkınızın yeneceği, gıybetin ortasında kalabileceğiniz ve yuva kurmanın kıyısından döneceğiniz şeklindedir. Sağlığınız konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor. Rüyada Çatal İğne Görmek Ne Demek? Rüyada çatal iğne gördüyseniz algılarınızın açık dikkatinizin toplu olması gereken bir döneme giriyor olabilirsiniz. Dikkatli olmazsanız dalgınlık yüzünden yaptığınız işleri tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir süreçte sizden mantıksız isteklerde bulunabilir, siz bir süre yeni girişimlerde bulunamayabilirsiniz. Ailenizle yaptığınız bir iş çok başarılı olabilir ve size çok büyük bir zenginlik, mutluluk getirebilir. Bu rüyadan sonra uzak bir yerden üzücü bir haber alabilir yahut uzak diyarlara doğru yolculuğa çıkabilirsiniz. Beklemediğiniz kişiler tarafından ihanete uğrayabilirsiniz dikkatli olun.